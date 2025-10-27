REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1475

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 17 października 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30b ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 1170) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (Dz. U. poz. 187 i 2231 oraz z 2024 r. poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po pkt 31 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:

„31a) wprowadzanie do obrotu - wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.3));”;

2) w § 6 w ust. 3 uchyla się pkt 4 i 6;

3) w § 6 w ust. 4 w pkt 2 oraz w § 11 w ust. 2 wyrazy „2023/2381” zastępuje się wyrazami „2023/2831”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079 oraz z 2024 r. poz. 1717) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję instytucji zarządzającej programem „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”.

2) Tekst programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 191 z 28.07.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 2024/1252 z 03.05.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2847 z 20.11.2024, Dz. Urz. UE L 2025/14 z 08.01.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/40 z 22.01.2025.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-27
  • Data wejścia w życie: 2025-10-28
  • Data obowiązywania: 2025-10-28
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Policji prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1476

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu &#8222;Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027"

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1475

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1474

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania &#8222;Współpraca&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1473

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Straży Granicznej prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1472

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Ochrony Państwa prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1471

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Państwowej Straży Pożarnej prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1470

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 października 2025 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (&#8222;instrument SAFE&#8221;)

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1469

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2025 r. w sprawie ryzyka nadzwyczajnego przejmowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1468

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu &#8222;Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1467

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1466

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1465

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1464

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1463

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 października 2025 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1462

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1461

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1460

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1459

USTAWA z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1458

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przejazdu funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa i członków jego rodziny na koszt Służby Ochrony Państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1457

REKLAMA