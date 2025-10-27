REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1475
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)
z dnia 17 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”2)
Na podstawie art. 30b ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 1170) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 po pkt 31 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:
„31a) wprowadzanie do obrotu - wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.3));”;
2) w § 6 w ust. 3 uchyla się pkt 4 i 6;
3) w § 6 w ust. 4 w pkt 2 oraz w § 11 w ust. 2 wyrazy „2023/2381” zastępuje się wyrazami „2023/2831”.
§ 2.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz
1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079 oraz z 2024 r. poz. 1717) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję instytucji zarządzającej programem „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”.
2) Tekst programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 191 z 28.07.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 2024/1252 z 03.05.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2847 z 20.11.2024, Dz. Urz. UE L 2025/14 z 08.01.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/40 z 22.01.2025.
- Data ogłoszenia: 2025-10-27
- Data wejścia w życie: 2025-10-28
- Data obowiązywania: 2025-10-28
