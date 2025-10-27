§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (Dz. U. poz. 187 i 2231 oraz z 2024 r. poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po pkt 31 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:

„31a) wprowadzanie do obrotu - wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.3));”;

2) w § 6 w ust. 3 uchyla się pkt 4 i 6;

3) w § 6 w ust. 4 w pkt 2 oraz w § 11 w ust. 2 wyrazy „2023/2381” zastępuje się wyrazami „2023/2831”.