Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1509
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz świadczeń gwarantowanych” w części I „Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi” po poz. 99.87 dodaje się poz. 99.8821 w brzmieniu:
|99.8821
|Leczenie ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej (ECP)
2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń” po lp. 71 dodaje się lp. 72 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 978, 1477, 1955 i 2610, z 2024 r. poz. 961 i 1798 oraz z 2025 r. poz. 724, 743 i 784.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1509)
|
72
|
Leczenie ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej (ECP)
|
Wymagania formalne
|
Oddział szpitalny o profilu: transplantologia kliniczna lub hematologia, lub onkologia i hematologia dziecięca.
Jeżeli świadczeniodawca wykonuje fotoferezę pozaustrojową w systemie otwartym w strukturze podmiotu leczniczego Bank Komórek Krwiotwórczych lub umowa z Bankiem Komórek Krwiotwórczych.
|
Personel
|
1. Lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej - równoważnik co najmniej 2 etatów.
2. Pielęgniarki posiadające przeszkolenie w zakresie wykonywania zabiegu fotoferezy pozaustrojowej.
|
Kryteria kwalifikacji do świadczenia
|
1. Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcy z ostrą lub przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) (ICD-10: T86):
1) oporną na kortykosteroidy:
a) sterydooporność jest definiowana jako progresja ostrej GvHD (aGvHD) po 3 dniach stosowania glikokortykosteroidów w dawce 2 mg/kg masy ciała lub brak odpowiedzi po 7 dniach glikokortykosteroidów, lub brak remisji po 14 dniach glikokortykosterydoterapii,
b) sterydooporność jest definiowana jako progresja przewlekłej GvHD (cGvHD) po 2 tygodniach glikokortykosterydoterapii lub brak odpowiedzi po 1 miesiącu glikokortykosterydoterapii, lub brak remisji po 2 miesiącach glikokortykosterydoterapii lub
2) sterydozależną:
a) sterydozależność jest definiowana w aGvHD jako niemożność zmniejszenia dawki glikokortykosteroidów poniżej 2 mg/kg masy ciała na dobę po początkowo skutecznym leczeniu trwającym co najmniej 7 dni lub jako nawrót aktywności aGvHD podczas zmniejszania dawki steroidów,
b) sterydozależność jest definiowana w cGvHD jako niemożność kontrolowania objawów cGvHD podczas zmniejszania dawki glikokortykosteroidów poniżej 0,25 mg/kg masy ciała na dobę lub 0,5 mg/kg masy ciała co drugi dzień w co najmniej dwóch indywidualnych próbach w odstępie co najmniej 8 tygodni.
2. Świadczenie jest udzielane pacjentom po niepowodzeniu lub nietolerancji wcześniejszej terapii.
|
Wyposażenie
w sprzęt i aparaturę medyczną
|
W lokalizacji - urządzenie do wykonania fotoferezy (fototerapii) pozaustrojowej.
|
Zapewnienie realizacji badań
|
W dostępie badania:
1) hematologiczne;
2) biochemiczne;
3) mikrobiologiczne;
4) radiologiczne.
|
Pozostałe wymagania
|
Posiadanie pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na wykonanie czynności, o których mowa w art. 36 ust 1:
1) pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185) - jeżeli wykonuje fotoferezę pozaustrojową w systemie zamkniętym lub
2) pkt 1 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- jeżeli wykonuje fotoferezę pozaustrojową w systemie otwartym.
- Data ogłoszenia: 2025-11-03
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
