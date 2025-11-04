REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1510
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
Na podstawie art. 5b ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„2. W przypadku osób pełniących funkcję wiceprezesa Rady Ministrów lub ministra koszty utrzymania lokalu, przysługującego na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, są pokrywane odpowiednio z budżetu urzędu wypłacającego wynagrodzenie wiceprezesa Rady Ministrów albo urzędu obsługującego ministra. Przepisów § 4-6 nie stosuje się.”.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data wejścia w życie: 2025-11-12
- Data obowiązywania: 2025-11-12
