Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1582

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807 i 1423) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1836) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2668 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 2023/2668 z 30.11.2023).”;

2) w § 5 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „uniwersytetów medycznych (akademii medycznych)” zastępuje się wyrazami „uczelni medycznych”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5.

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc ze stosunkiem procentowym natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) do pojemności życiowej (VC) wynoszącym poniżej 0,7 po leku rozszerzającym oskrzela

1 rok


b) po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:

6a.

Eozynofilowe zapalenie oskrzeli

1 rok

c) w lp. 17 po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

10)

rak jajnika

indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

11)

nowotwór przewodu pokarmowego

indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

d) lp. 21 otrzymuje brzmienie:

21.

Trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz

2 lata


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2025 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2668 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 2023/2668 z 30.11.2023).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-20
  • Data wejścia w życie: 2025-12-21
  • Data obowiązywania: 2025-12-21
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

