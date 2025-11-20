REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1582
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych1)
Na podstawie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807 i 1423) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:
„1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2668 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 2023/2668 z 30.11.2023).”;
2) w § 5 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „uniwersytetów medycznych (akademii medycznych)” zastępuje się wyrazami „uczelni medycznych”;
3) w załączniku do rozporządzenia:
a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:
|
5.
|
Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc ze stosunkiem procentowym natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) do pojemności życiowej (VC) wynoszącym poniżej 0,7 po leku rozszerzającym oskrzela
|
1 rok
b) po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:
|
6a.
|
Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
|
1 rok
c) w lp. 17 po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
|
10)
|
rak jajnika
|
indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu
|
11)
|
nowotwór przewodu pokarmowego
|
indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu
d) lp. 21 otrzymuje brzmienie:
|
21.
|
Trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz
|
2 lata
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2668 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 2023/2668 z 30.11.2023).
- Data ogłoszenia: 2025-11-20
- Data wejścia w życie: 2025-12-21
- Data obowiązywania: 2025-12-21
