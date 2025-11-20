§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1836) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2668 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 2023/2668 z 30.11.2023).”;

2) w § 5 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „uniwersytetów medycznych (akademii medycznych)” zastępuje się wyrazami „uczelni medycznych”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc ze stosunkiem procentowym natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) do pojemności życiowej (VC) wynoszącym poniżej 0,7 po leku rozszerzającym oskrzela 1 rok





b) po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:

6a. Eozynofilowe zapalenie oskrzeli 1 rok

c) w lp. 17 po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

10) rak jajnika indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu 11) nowotwór przewodu pokarmowego indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

d) lp. 21 otrzymuje brzmienie:

21. Trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz 2 lata



