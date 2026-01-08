REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 17
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeglądu wydatków
Na podstawie art. 175f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów plan przeglądu wydatków.”;
2) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Minister Finansów informuje Radę Ministrów o stanie wdrożenia propozycji zmian.”.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-01-08
- Data wejścia w życie: 2026-01-23
- Data obowiązywania: 2026-01-23
