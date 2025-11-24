REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1599
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 526, 820, 1172 i 1178) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu:
„§ 4b. Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej przysługuje za każdą przeprowadzoną kontrolę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.”;
2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 4a i § 4b.”;
3) w załączniku do rozporządzenia w tabeli:
a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:
|
3
|Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
|
0,9
b) lp. 6 otrzymuje brzmienie:
|
6
|
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
|
0,8
c) dodaje się lp. 17 w brzmieniu:
|
17
|sędzia wyznaczony do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej
|
0,2
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2025-11-24
- Data wejścia w życie: 2025-12-09
- Data obowiązywania: 2025-12-09
