§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2021 r. poz. 632 oraz z 2024 r. poz. 1041) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu:

„§ 4b. Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej przysługuje za każdą przeprowadzoną kontrolę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 4a i § 4b.”;

3) w załączniku do rozporządzenia w tabeli:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3 Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych 0,9

b) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych 0,8

c) dodaje się lp. 17 w brzmieniu:

17 sędzia wyznaczony do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej 0,2



