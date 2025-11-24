REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1600
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 19 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1600
