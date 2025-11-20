Załącznik do obwieszczenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 4 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1583)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”2)

Na podstawie art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”, zwanej dalej „pomocą finansową”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) pracowniku przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „ustawą o PARP”;

2) projekcie - należy przez to rozumieć projekt w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079 oraz z 2024 r. poz. 1717), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;

3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”;

4)4) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

5)4) przedsiębiorcy znajdującym się w okresowych trudnościach - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, w tym mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej lub w którego opinii ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.

§ 3. 1. Pomoc finansowa w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego może być udzielana na realizację projektów obejmujących:5)

1) usługi doradcze lub szkoleniowe skierowane do przedsiębiorców;

1a)6) usługi doradcze lub szkoleniowe skierowane do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami;

2) identyfikację i monitorowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy.

2.7) Pomoc finansowa jest udzielana podmiotom realizującym projekty, o których mowa w ust. 1, oraz przedsiębiorcom lub osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami, do których są skierowane te projekty.

3. (uchylony).8)

§ 4. W ramach projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przedsiębiorcom, do których są skierowane te projekty, jest udzielana pomoc de minimis:

1) na pokrycie kosztów usług doradczych lub szkoleniowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2;

2) na zakup wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5.

§ 5.9) 1. Przedsiębiorcom realizującym projekty, o których mowa w § 3 ust. 1, jest udzielana pomoc de minimis na pokrycie kosztów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7, § 15b ust. 1 pkt 6 i § 17 ust. 1 pkt 5, oraz naliczonych od nich kosztów pośrednich, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6, § 15b ust. 1 pkt 5 i § 17 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy koszty te są objęte finansowaniem, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.10)).

2. Intensywność pomocy de minimis nie przekracza 100 % wszystkich kosztów, o których mowa w ust. 1.

§ 5a.11) Pomoc finansowa może być udzielana w formie finansowania kosztów usług świadczonych na rzecz mentorów i świadczonych przez mentorów.

§ 5b.11) Pomoc finansowa, o której mowa w § 5a, stanowi dla przedsiębiorców pomoc de minimis.

§ 6. 1.12) Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanym dalej „rozporządzeniem 2023/2831”.

2.13) Pomoc de minimis nie może być udzielana w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831.



3.14) Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia 2023/2831.

4.15) Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis - przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831.

5. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1)16) kopii zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40 i 1206 oraz z 2025 r. poz. 1489).

§ 7.17) Pomoc de minimis może być udzielana, jeżeli są spełnione warunki kumulacji pomocy, o których mowa w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.

§ 8. Pomoc de minimis nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa krajowego.

Rozdział 2

Pomoc finansowa na realizację projektów obejmujących usługi doradcze lub szkoleniowe skierowane do przedsiębiorców18)

§ 9. 1. Pomoc finansowa na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, może być udzielana:

1) w zakresie wynikającym z rekomendacji Rady Programowej do spraw kompetencji lub sektorowych rad do spraw kompetencji, o których mowa w art. 4c ust. 1 ustawy o PARP;

2) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania kapitałem ludzkim;

3)19) w celu zwiększenia potencjału podmiotów wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP, w tym w obszarze włączania kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1606), uzyskania uprawnień do certyfikowania lub upoważnień do przeprowadzania walidacji;

4) w zakresie wsparcia przedsiębiorców w dostosowaniu do zmian gospodarczych lub przedsiębiorców znajdujących się w okresowych trudnościach;

5) w zakresie dostępności produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411);

6) w zakresie stosowania przez przedsiębiorców rozwiązań przyjaznych dla środowiska, w szczególności rozwiązań zmierzających do budowy nisko- i zeroemisyjnej gospodarki.

2. (uchylony).20)

3. Pomoc finansowa na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, może być udzielana podmiotom, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1-3 i 6-9 ustawy o PARP, z wyłączeniem pracowników przedsiębiorców.

§ 10. 1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) rekrutacji potencjalnych uczestników usług doradczych lub szkoleniowych;

2) usług doradczych lub szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2;

4) wynagrodzeń uczestników za czas uczestnictwa w usłudze szkoleniowej w godzinach pracy poniesionych przez przedsiębiorcę;

5) zakupu wartości niematerialnych i prawnych, które są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług doradczych lub szkoleniowych przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP;

6) pośrednie;

7) zakupu lub amortyzacji środków trwałych, zakupu lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy;

8)21) dotyczące opisania i włączenia kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz uzyskania uprawnień do certyfikowania lub upoważnień do przeprowadzania walidacji.

2. Do kosztów kwalifikowalnych na usługi szkoleniowe świadczone przez podmiot realizujący projekt obejmujący te usługi zalicza się koszty, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia nr 651/2014.

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

§ 11. 1. Usługi doradcze lub szkoleniowe mogą być świadczone przez:

1) podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP;

2) inne podmioty wybrane zgodnie z zasadami określonymi w art. 6c ustawy o PARP;

3) podmiot realizujący projekt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

2. Uczestnikami usług doradczych lub szkoleniowych mogą być osoby fizyczne będące przedsiębiorcami lub pracownicy przedsiębiorców, którzy zostali delegowani do udziału w tych usługach.

§ 12. Podstawę wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców, do których są skierowane projekty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, stanowią koszty, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 2.

§ 13. Intensywność pomocy de minimis, o której mowa w § 12, nie przekracza 100 % kosztów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 2, z zastrzeżeniem § 14 i § 18 ust. 2 pkt 2.

§ 14. 1. Warunkiem udzielania przedsiębiorcy pomocy de minimis w ramach projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w zakresach i celu wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1-3, jest wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu własnego stanowiącego dopełnienie do 100 % kosztów usługi doradczej lub szkoleniowej, a w ramach projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w celu wskazanym w § 9 ust. 1 pkt 3, również dopełnienie do 100 % kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

2. Wkład własny przedsiębiorcy nie może być pokryty ze środków pochodzących ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku.

3. Przedsiębiorca wnosi wkład własny w postaci opłaty, a w przypadku usług szkoleniowych przedsiębiorca może wnieść wkład własny również w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników tych usług, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku wniesienia wkładu własnego w postaci opłaty wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi doradczej lub szkoleniowej albo kosztem zakupu wartości niematerialnych i prawnych a wysokością opłaty, a w przypadku wniesienia wkładu własnego w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników usługi szkoleniowej wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi koszt tej usługi.

5. Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, nie mogą przekroczyć wysokości wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.

§ 15. (uchylony).22)

Rozdział 2a23)

Pomoc finansowa na realizację projektów obejmujących usługi doradcze lub szkoleniowe skierowane do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami

§ 15a. 1. Pomoc finansowa na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, może być udzielana w celu wspierania rozwoju kwalifikacji i kompetencji osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

2. Pomoc finansowa na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, może być udzielana podmiotom, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1-3 i 6-9 ustawy o PARP, z wyłączeniem pracowników przedsiębiorców.

§ 15b. 1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, zalicza się koszty:

1) rekrutacji potencjalnych uczestników usług doradczych lub szkoleniowych;

2) usług doradczych lub szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2;

4) pozostałe bezpośrednio związane z udziałem osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami w projektach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, w szczególności koszty podróży i zakwaterowania oraz rekompensatę utraconych dochodów;

5) pośrednie;

6) zakupu lub amortyzacji środków trwałych, zakupu lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

2. Do kosztów kwalifikowalnych na usługi szkoleniowe świadczone przez podmiot realizujący projekt obejmujący te usługi zalicza się koszty, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia nr 651/2014.

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

§ 15c. Usługi doradcze lub szkoleniowe mogą być świadczone przez:

1) podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP;

2) inne podmioty wybrane zgodnie z zasadami określonymi w art. 6c ustawy o PARP;

3) podmiot realizujący projekt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a.

Rozdział 3

Pomoc finansowa na realizację projektów obejmujących identyfikację i monitorowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy

§ 16. Pomoc finansowa na realizację projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, może być udzielana:

1) podmiotom, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1-3 i 6-9 ustawy o PARP, z wyłączeniem pracowników przedsiębiorców;

2) podmiotom, którym powierzono organizację i prowadzenie sektorowej rady do spraw kompetencji na podstawie art. 4e ustawy o PARP.

§ 17. 1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zalicza się koszty:

1) badań i analiz;

2) działań edukacyjno-upowszechniających;

3) inicjowania i wspierania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami działającymi na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;

4) pośrednie;

5) zakupu lub amortyzacji środków trwałych, zakupu lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

2. (uchylony).24)

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

Rozdział 3a25)

Pomoc finansowa w formie finansowania kosztów usług świadczonych na rzecz mentorów i świadczonych przez mentorów

§ 17a. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych mających na celu przygotowanie do roli mentora mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w okresowych trudnościach.

2. Usługi szkoleniowe są świadczone przedsiębiorcy bezpłatnie przez usługodawcę wybranego przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się koszty usług szkoleniowych.

4. Wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi koszt usług szkoleniowych.

§ 17b. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w okresowych trudnościach pomocy finansowej w formie finansowania kosztu usługi mentoringu.

2. Przez usługę mentoringu rozumie się usługę o charakterze doradczym, której celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem mentora z mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą znajdującym się w okresowych trudnościach, co ma zapewnić wsparcie i rozwój kompetencji tego przedsiębiorcy.

3. Usługa mentoringu jest świadczona mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w okresowych trudnościach bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej przez przedsiębiorcę, który był uczestnikiem usług szkoleniowych, o których mowa w § 17a ust. 1.

4. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się koszt usługi mentoringu.

5. Wartość pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w okresowych trudnościach stanowi koszt usługi mentoringu.

Rozdział 4

Tryb udzielania pomocy finansowej

§ 18. 1. Agencja udziela pomocy finansowej w sposób konkurencyjny lub niekonkurencyjny, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

2. Agencja określa w regulaminie wyboru projektów, o którym mowa w art. 51 ustawy wdrożeniowej, dodatkowo:

1) rodzaje kosztów kwalifikowalnych;

2) wysokość wkładu własnego przedsiębiorcy, o którym mowa w § 14 ust. 1.

3.26) Agencja może określić w regulaminie wyboru projektów, o którym mowa w art. 51 ustawy wdrożeniowej, wysokość wkładu własnego osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, stanowiącego dopełnienie do 100 % kosztów usługi doradczej lub szkoleniowej. W takim przypadku wkład własny wnoszony jest w postaci opłaty; przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

18a.27) Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w § 17a i § 17b, za pośrednictwem usługodawców wybranych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Pomoc ta jest udzielana w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewniający równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie udzielania tej pomocy, w szczególności przez zamieszczenie ogłoszenia o możliwości korzystania z pomocy na stronie internetowej Agencji.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 19.28) Pomoc de minimis jest udzielana do końca okresu kwalifikowalności, o którym mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia29).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

2) Program ,,Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 9106 z dnia 12 grudnia 2022 r. do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” (Dz. U. poz. 854), które weszło w życie z dniem 15 lipca 2025 r.

5) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 2024/795 z 29.02.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1351 z 22.05.2024.

11) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” (Dz. U. poz. 868), które weszło w życie z dniem 14 czerwca 2024 r.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

17) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

18) Tytuł rozdziału w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20) Przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

21) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

22) Przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

23) Rozdział dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

24) Przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

25) Rozdział dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

26) Dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

27) Dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

29) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 czerwca 2023 r.