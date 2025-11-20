Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 30 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1586)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217 i 2695) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz tryb wypłacania i zwrotu stypendium przyznanego aplikantowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Krajową Szkołą”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

§ 2. 1.1) Wysokość stypendium aplikanta wynosi miesięcznie:

1) w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy szkolenia - 5766 zł;

2) po ukończeniu dwunastu miesięcy szkolenia - 6366 zł.

2. W okresie odbywania aplikacji, z wyłączeniem okresów zawieszenia aplikanta w prawach i obowiązkach, wysokość stypendium podwyższa się, w zależności od miejsca zamieszkania aplikanta.

3. Kwoty, o które podwyższa się stypendium aplikanta w zależności od jego miejsca zamieszkania, są określone w załączniku do rozporządzenia.

4. Stypendium nie podwyższa się, jeżeli aplikant ma miejsce zamieszkania w Krakowie.

5. Stypendium nie podwyższa się za miesiąc, w którym nie odbywały się zajęcia w Krajowej Szkole lub w innym miejscu wskazanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły lub zajęcia odbyły się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Stypendium podwyższa się, jeżeli odwołanie zaplanowanych zajęć lub zarządzenie ich odbycia w trybie zdalnym nie nastąpiło z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

§ 3. 1. Miejsce zamieszkania ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez aplikanta wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania aplikant niezwłocznie składa nowe oświadczenie. Dyrektor Krajowej Szkoły może zarządzić dokonanie sprawdzenia okoliczności podanych w oświadczeniu.

2. (uchylony).2)

3. (uchylony).2)

§ 4. 1. Krajowa Szkoła wypłaca stypendium z dołu, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc, na wskazany przez aplikanta rachunek bankowy.

2. Za okres, w którym aplikacja obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, stypendium ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do czasu jej trwania.

§ 5. 1. Należność wynikającą z decyzji o zwrocie stypendium zwraca się na rachunek bankowy Krajowej Szkoły.

2. W przypadku nieobecności aplikanta na zajęciach kwoty nienależnie pobranego stypendium, ustalone w decyzji o zwrocie stypendium, potrąca się ze stypendium wypłacanego aplikantowi za kolejne miesiące.

3. Za dzień nieobecności aplikanta na zajęciach uważa się nieobecność na co najmniej sześciu jednostkach lekcyjnych danego dnia.

§ 6. 1. Informacje, o których mowa w art. 41c ust. 6 ustawy, przedstawia się nie później niż w terminie 7 dni od dnia nieprzyjęcia propozycji pracy na stanowisku asesora sądowego albo asesora prokuratury albo rezygnacji z tego stanowiska, albo utraty urzędu i stanowiska asesora sądowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują wskazanie okresu zatrudnienia aplikanta na stanowiskach wymienionych w ust. 1 oraz innych stanowiskach w sądownictwie powszechnym lub prokuraturze w okresie 6 lat po dniu ukończenia aplikacji, a także wskazanie przyczyn niepodjęcia lub rezygnacji z zatrudnienia na stanowisku asesora sądowego albo asesora prokuratury albo utraty urzędu i stanowiska asesora sądowego.

§ 7. Do aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie przed dniem 1 stycznia 2018 r., w zakresie wysokości stypendium i terminu jego wypłaty stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.



Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1586)3)

KWOTY, O KTÓRE PODWYŻSZA SIĘ STYPENDIUM APLIKANTA W ZALEŻNOŚCI OD JEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Kwota zwiększająca stypendium Miejsce zamieszkania aplikanta na obszarze właściwości Sądu Rejonowego 650 zł w Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Świnoujściu, Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku, Bytowie, Lęborku, Miastku, Słupsku, Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie, Wejherowie, Olecku i Suwałkach 600 zł w Choszcznie, Wałczu, Człuchowie, Chojnicach, Kwidzynie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Malborku, Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Olsztynie, Piszu, Szczytnie, Ełku, Augustowie, Białymstoku, Sokółce, Grajewie, Łomży, Świeciu, Tucholi, Złotowie, Pile, Chodzieży, Trzciance, Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Zielonej Górze, Żarach, Braniewie, Elblągu, Iławie i Ostródzie 550 zł w Działdowie, Nowym Mieście Lubawskim, Nidzicy, Bielsku Podlaskim, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Ciechanowie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Żninie, Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu, Wąbrzeźnie, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Włocławku, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni, Słupcy, Nowej Soli, Wschowie, Żaganiu, Białej Podlaskiej, Chełmie, Włodawie, Radzyniu Podlaskim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Hrubieszowie, Jarocinie, Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Zgorzelcu, Głogo-wie, Jaworze, Legnicy, Lubinie, Złotoryi, Świdnicy, Wałbrzychu i Wołowie 500 zł w Sochaczewie, Żyrardowie, Gostyninie, Kole, Koninie, Turku, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu, Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wołominie, Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie, Tomaszowie Mazowieckim, Łasku, Sieradzu, Wieluniu, Zduńskiej Woli, Dzierżoniowie, Kłodzku, Ząbkowicach Śląskich, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Brzegu, Prudniku, Nysie, Kluczborku, Opolu, Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu, Przeworsku, Leżajsku, Łańcucie, Nisku, Stalowej Woli, Lesku i Sanoku 450 zł w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Oleśnie, Strzelcach Opolskich, Kolbuszowej, Mielcu, Tarnobrzegu, Dębicy, Ropczycach, Rzeszowie, Strzyżowie, Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu, Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie, Zawier-ciu, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Żorach, Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Kato-wice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sie-mianowicach Śląskich, Sosnowcu, Tychach, Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie, Zakopanem, Nowym Sączu, Nowym Targu, Gorlicach, Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie, Włoszczowie i Pińczowie 150 zł w Bochni, Brzesku, Limanowej, Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 1115), które weszło w życie z dniem 14 sierpnia 2025 r.

2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 865), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.