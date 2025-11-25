REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1615

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1615

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 13 listopada 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2009) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w § 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2, w § 4 w ust. 3, w § 6 w ust. 1 oraz w § 8 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyraz „złożenia”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wniosek o nadanie odznaki może być utrwalony w postaci elektronicznej.

5. Wniosek o nadanie odznaki utrwalony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ewidencję wyróżnionych odznaką osób fizycznych oraz organizacji, instytucji, przedsiębiorstw energetycznych lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) w przypadku wyróżnionych odznaką osób fizycznych:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) dzień nadania odznaki,

d) numer odznaki;

2) w przypadku wyróżnionych odznaką organizacji, instytucji, przedsiębiorstw energetycznych lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

a) nazwę,

b) adres siedziby,

c) dzień nadania odznaki,

d) numer odznaki.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w celu zapewnienia:

1) realizacji wymagania określonego w § 2 ust. 2;

2) możliwości realizacji zadania określonego w § 6 ust. 6.

4. Dane osobowe są przechowywane w ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 50 lat od dnia nadania odznaki.”;

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Do postępowań o nadanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ???????ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO OSOBIE FIZYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1615)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO OSOBIE FIZYCZNEJ


Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTWU ENERGETYCZNEMU LUB INNEMU PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTWU ENERGETYCZNEMU LUB INNEMU PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


Załącznik 3. [WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO


image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-25
  • Data wejścia w życie: 2025-12-10
  • Data obowiązywania: 2025-12-10
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Zmienia:

