§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2009) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w § 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2, w § 4 w ust. 3, w § 6 w ust. 1 oraz w § 8 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyraz „złożenia”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wniosek o nadanie odznaki może być utrwalony w postaci elektronicznej.

5. Wniosek o nadanie odznaki utrwalony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ewidencję wyróżnionych odznaką osób fizycznych oraz organizacji, instytucji, przedsiębiorstw energetycznych lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) w przypadku wyróżnionych odznaką osób fizycznych:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) dzień nadania odznaki,

d) numer odznaki;

2) w przypadku wyróżnionych odznaką organizacji, instytucji, przedsiębiorstw energetycznych lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

a) nazwę,

b) adres siedziby,

c) dzień nadania odznaki,

d) numer odznaki.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w celu zapewnienia:

1) realizacji wymagania określonego w § 2 ust. 2;

2) możliwości realizacji zadania określonego w § 6 ust. 6.

4. Dane osobowe są przechowywane w ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 50 lat od dnia nadania odznaki.”;

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.