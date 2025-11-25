REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1615
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) użyty w § 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2, w § 4 w ust. 3, w § 6 w ust. 1 oraz w § 8 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gospodarki surowcami energetycznymi”;
2) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyraz „złożenia”,
b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Wniosek o nadanie odznaki może być utrwalony w postaci elektronicznej.
5. Wniosek o nadanie odznaki utrwalony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Ewidencję wyróżnionych odznaką osób fizycznych oraz organizacji, instytucji, przedsiębiorstw energetycznych lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) w przypadku wyróżnionych odznaką osób fizycznych:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) dzień nadania odznaki,
d) numer odznaki;
2) w przypadku wyróżnionych odznaką organizacji, instytucji, przedsiębiorstw energetycznych lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
a) nazwę,
b) adres siedziby,
c) dzień nadania odznaki,
d) numer odznaki.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w celu zapewnienia:
1) realizacji wymagania określonego w § 2 ust. 2;
2) możliwości realizacji zadania określonego w § 6 ust. 6.
4. Dane osobowe są przechowywane w ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 50 lat od dnia nadania odznaki.”;
4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1615)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO OSOBIE FIZYCZNEJ
Załącznik nr 2
WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTWU ENERGETYCZNEMU LUB INNEMU PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Załącznik nr 3
WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO
- Data ogłoszenia: 2025-11-25
- Data wejścia w życie: 2025-12-10
- Data obowiązywania: 2025-12-10
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące pracę za granicą u pracodawcy zagranicznego
REKLAMA