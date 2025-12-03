REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1688

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-03
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1685

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1682

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1681

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzonego przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1680

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1679

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1678

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1677

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1676

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1674

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1673

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1672

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Hanoi dnia 30 czerwca 2019 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1671

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1670

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1669

USTAWA z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1668

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1667

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Wywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1666

