Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1688
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
