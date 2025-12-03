REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1692
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 1 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej2)
Na podstawie art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r. poz. 301) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2125 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących przeprowadzania określonych kontroli urzędowych drewnianych materiałów opakowaniowych, powiadamiania o niektórych przesyłkach oraz środków stosowanych w przypadkach niezgodności (Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 99).
- Data ogłoszenia: 2025-12-03
- Data wejścia w życie: 2025-12-18
- Data obowiązywania: 2025-12-18
