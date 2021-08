§ 1.

1. Drewniany materiał opakowaniowy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/127 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiającego wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych do transportu niektórych towarów pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi dotyczące kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do takich materiałów oraz uchylającego decyzję wykonawczą (UE) 2018/1137 (Dz. Urz. UE L 40 z 04.02.2021, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/127", wykorzystywany do transportu towarów określonych w załączniku do rozporządzenia 2021/127, poddaje się granicznej kontroli fitosanitarnej z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/127, wynoszącego 15%.

2. Drewniany materiał opakowaniowy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2021/127 wykorzystywany do transportu towarów innych niż określone w załączniku do rozporządzenia 2021/127 poddaje się granicznej kontroli fitosanitarnej ze średnioroczną częstotliwością nie mniejszą niż:

1) 5 przesyłek na każde 100 przesyłek, w transporcie których został użyty drewniany materiał opakowaniowy, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w których nie stwierdzono występowania Bursa-phelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.;

2) 10 przesyłek na każde 100 przesyłek pochodzących z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie Bursa-phelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.