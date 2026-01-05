REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-05
Pobierz PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 5

