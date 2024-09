Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych 2024: Kluczowe Wydarzenie Branży Księgowej w Targach Kielce

Już po raz piaty Targi Kielce będą gospodarzem Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych, jednego z najważniejszych spotkań dla branży księgowej w Polsce. Wydarzenie trwające od 26 do 27 września co roku przyciąga właścicieli biur rachunkowych, doradców podatkowych, księgowych i ekspertów, którzy mają okazję uczestniczyć w prelekcjach, panelach dyskusyjnych i warsztatach poświęconych najnowszym wyzwaniom branży.

Tegoroczna tematyka kongresu skupi się na cyfryzacji, zmianach w przepisach, innowacyjnych technologiach oraz najlepszych praktykach zarządzania. Kongres zainauguruje uroczyste otwarcie, podczas którego głos zabiorą m.in. dr hab. Stanisław Hońko, Prezes SKWP, oraz Alina Rudnicka-Acosta, współorganizator wydarzenia.

REKLAMA

Autopromocja

Branżowa wiedza w pigułce

Pierwszy dzień kongresu będzie pełen paneli moderowanych i wystąpień, które poruszą kluczowe zagadnienia dla polskich księgowych, takie jak zmieniające się przepisy prawa oraz postępująca cyfryzacja biur rachunkowych. Na scenie królować będzie Wiktor Doktór - Prezes Fundacji ProProgressio– moderator kongresu, który poprowadzi uczestników przez najważniejsze dla branży tematy. Eksperci omówią, jak skutecznie dostosować się do nowych regulacji i jakie innowacyjne rozwiązania mogą wesprzeć pracę księgowych.

Wśród szczególnie interesujących paneli znajdą się te dotyczące cyfryzacji w księgowości, odpowiadające na pytanie, czy nadszedł już kres papierowych dokumentów w biurach rachunkowych. Omówione zostaną także nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, która wspiera optymalizację procesów księgowych. Eksperci zaprezentują, jak nowoczesne narzędzia mogą zrewolucjonizować zarządzanie, zwiększyć efektywność i obniżyć koszty operacyjne w biurach rachunkowych.

Drugi dzień kongresu skoncentruje się na zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem oraz finansowaniem działalności biur rachunkowych. Panel „Cyberbezpieczeństwo – plaga zhakowanych kont bankowych klientów” poświęcony będzie rosnącym zagrożeniom związanym z ochroną danych oraz wdrażaniem procedur przeciwdziałających praniu pieniędzy (AML). Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie chronić swoje biura i klientów przed zagrożeniami cyfrowymi.

Warsztaty z praktykami

W trakcie kongresu przewidziano także liczne warsztaty, które pomogą uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę na temat efektywności pracy, wyceny usług i automatyzacji procesów w biurach rachunkowych. Szczególną uwagę warto zwrócić na warsztat „Zmieniaj zanim musisz”, które poprowadzą Agata Wójcik-Szczepańska i Katarzyna Bruździńska-Wójcik ze spółki Symfonia. Przygotowane zajęcia mają na celu zmotywowanie uczestników do proaktywnego podejścia do zmian, zanim wymusi je rynek. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi zarządzania, które mogą wspierać transformację ich działalności. Nie zabraknie także wiedzy marketingowej – podczas jednego z warsztatów uczestnicy pochylą się nad swoją strategią sprzedażową i omówią ją z ekspertem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stricte praktyczny przegląd systemów do obsługi księgowej, wspólnie z panem Bartłomiejem Sokalskim, przedstawi pan Michał Cielibała, prezes Biura Rachunkowego BIUREX, które jest partnerem kieleckiego wydarzenia.

Ponieważ nie samą pracą żyje człowiek, podczas V Kongresu MKBR uczestnicy będą mogli posłuchać jak ważny jest tzw. Work-Life Balance. O konieczności zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym opowiedzą coache, mentorzy, jak również przedstawiciele firm. Tematyka ta zostanie poruszona zarówno w części warsztatowej jak i pierwszego dnia kongresu na koniec części panelowej.

Rozmowy w kuluarach

MKBR 2024 to również doskonała okazja do nawiązywania kontaktów biznesowych. Jedną z nowości tegorocznej edycji będą rundy stolikowe – interaktywne sesje, podczas których goście i eksperci będą mogli w małych grupach porozmawiać o wyzwaniach i problemach branży. To powinna być bardzo atrakcyjna forma wymiany doświadczeń i zdobywania nowych pomysłów na rozwój własnej działalności.

Podczas kongresu nie zabraknie również części wystawienniczej. Na stoiskach w Centrum Kongresowym Targów Kielce firmy zaprezentują najnowsze rozwiązania wspierające pracę księgowych: od narzędzi IT, przez wydawnictwa branżowe, po oferty ubezpieczeniowe i doradztwo. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą usług i produktów dedykowanych ich branży.

Kongres zakończy się bankietem jubileuszowym, który stanowić będzie idealną okazję do dalszej integracji środowiska oraz świętowania sukcesów branży. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich biur rachunkowych w obliczu dynamicznych zmian na rynku.

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych to wydarzenie, które nie tylko dostarcza cennych informacji, ale także inspiruje do wprowadzania innowacji i budowania silnej pozycji na rynku. To doskonała okazja, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami, zdobywać nowe kontakty oraz czerpać z doświadczeń najlepszych specjalistów w branży.

Więcej informacji >>>

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych 2024 Targi Kielce Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych 2024 Targi Kielce INFOR

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych 2024 Targi Kielce Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych 2024 Targi Kielce INFOR

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych 2024 Targi Kielce Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych 2024 Targi Kielce INFOR