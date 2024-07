Szybka ścieżka do tytułu CGMA. Studia MBA na Wydziale Zarządzania UŁ - jedyne w Polsce z akredytacją AICPA & CIMA

Studia MBA na Wydziale Zarządzania UŁ od lipca 2024 roku zyskują nową, prestiżową międzynarodową akredytację z zakresu biznesu, rachunkowości i finansów. Program studiów MBA jako pierwszy w Polsce został uznany za zgodny z wymaganiami AICPA & CIMA światowego lidera w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarządczej. Są to pierwsze studia MBA w Polsce, które uzyskały tę akredytację.

Szybka ścieżka do tytułu CGMA (Chartered Global Management Accountant)

Nowa akredytacja to nowe możliwości na podniesienie kwalifikacji dla uczestników studiów MBA na Wydziale Zarządzania UŁ. Dzięki tej akredytacji studenci zyskają możliwość wejścia na przyspieszoną ścieżkę zdobywania tytułu CGMA (Chartered Global Management Accountant) - prestiżowego tytułu zawodowego potwierdzającego zaawansowaną wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości zarządczej.



Tytuł ten jest przyznawany jest przez AICPA® & CIMA®, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants i działają na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 597 000 członków, kandydatów oraz zarejestrowanych osób ze 188 krajów i terytoriów. Poprzez propagowanie tytułów Certified Public Accountant (CPA) i Chartered Global Management Accountant (CGMA) oraz innych specjalistycznych kwalifikacji, profesjonalną edukację i tzw. merytoryczne przywództwo (ang. thought leadership) wspierają swoich członków i zaangażowanych profesjonalistów i dzielą się z nimi wiedzą oraz możliwościami na osiągnięcie pozycji liderów w kształtowaniu stabilniejszej przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi.

Co to oznacza dla słuchaczy MBA?

Słuchacze edycji 26. po ukończeniu studiów MBA będą mogli fakultatywnie zarejestrować się i podejść do egzaminu CGMA Case Study na poziomie operacyjnym Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA. Obejmuje on zagadnienia z obszaru rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i raportowania finansowego, które są składowymi programu studiów MBA. Po zaliczeniu poziomu operacyjnego słuchacz MBA otrzyma dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i będzie się mógł posługiwać tytułem CIMA Dip MA.



Specjaliści z dyplomem CIMA pracują w samym sercu biznesu. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem w dziedzinie finansów.

- Jestem niezwykle dumna, że nasz program MBA uzyskał akredytację od AICPA & CIMA, co pozwoli naszym studentom zdobyć prestiżowy tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA). To ogromne wyróżnienie i dowód na wysoką jakość naszego programu. Wierzymy, że połączenie dyplomu MBA z uzyskaną profesjonalną kwalifikacją da naszym absolwentom nie tylko przewagę na rynku pracy, ale także przygotuje ich do pełnienia kluczowych ról w globalnym środowisku biznesowym. Naszym celem zawsze było oferowanie edukacji na najwyższym poziomie, a ta akredytacja jest potwierdzeniem, że jesteśmy na właściwej drodze – mówi dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ, kierownik Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA.

- Tytuł CGMA jest synonimem doskonałości w zarządzaniu finansami i rachunkowości zarządczej, a jego dostępność dla naszych studentów MBA podnosi wartość edukacji, którą oferujemy. Naszym priorytetem jest kształcenie liderów, którzy są gotowi sprostać wyzwaniom współczesnego świata biznesu. Dzięki tej akredytacji nasi absolwenci będą jeszcze lepiej przygotowani do pełnienia strategicznych ról w organizacjach na całym świecie – podkreśla dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Ta akredytacja stanowi kolejny krok w dążeniu naszej uczelni do oferowania najwyższej jakości edukacji, która przygotowuje słuchaczy MBA do osiągania sukcesów w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu. Potwierdza ona dostosowanie programu studiów MBA do globalnych standardów i oczekiwań branży finansowej.

Kwalifikacja CGMA jest jedną z kilku ścieżek certyfikacyjnych poświadczających profesjonalne umiejętności i wiedzę, które są oferowane w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Wydziale Zarządzanie. Uczestnicy MBA mogą wybrać także certyfikację w takich obszarach, jak zarządzanie projektami, marketing lub rachunkowość.

Trwa rekrutacja do 27. edycji studiów MBA na Wydziale Zarządzania UŁ

Aktualnie trwa rekrutacja do 27. edycji studiów MBA na Wydziale Zarządzania UŁ. Szczegóły programu na stronie www.mba.uni.lodz.pl