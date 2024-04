Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. W tym roku przypada więc 20. rocznica przystąpienia naszego kraju do UE. Sprawdź, co wiesz o Unii.

Reguły dotyczące pisowni wyrazów z ą, ę, om, on, em, en są proste, ale czasem każdy z nas stoi przed dylematem: Jak to się pisze? Czy potrafisz bezbłędnie odpowiedzieć na 10 pytań z quizu?

QUIZ Odgadniesz, co to za kawa? Test dla prawdziwych kawoszy

Seria Jeżycjada autorstwa Małgorzaty Musierowicz towarzyszy polskim czytelnikom już niemal pół wieku. Jej wierni czytelnicy kiedyś bardzo młodzi, dziś już bardzo dorośli niecierpliwie czekają na każdy kolejny tom. Trudno dyskutować nad fenomenem tej sagi, po prostu trzeba ją przeczytać (dać się jej uwieść), a póki co zapraszamy wszystkich fanów serii do rozwiązania naszego quizu.

"Lalka" Bolesława Prusa to jedna z najwybitniejszych i najważniejszych lektur, a zarazem najsłynniejsza powieść autora. Początkowo publikowana w odcinkach w "Kurierze Codziennym", następnie wydana w 1890 r. Jest czytana chętnie po dziś dzień. Co pamiętasz z tej lektury?

Kocie królestwo: Quiz o fascynujących faktach o kotach

Zapraszamy do podróży po świecie kotów! Te piękne, tajemnicze stworzenia od wieków towarzyszą ludzkości, zachwycając nas swoją elegancją, niezależnością i wyjątkowymi cechami. Czy wiesz, że koty mają niezwykłe zdolności, których nie mają inne zwierzęta domowe? Ich elastyczność, zdolność do skoków czy nawet to, że potrafią otwierać drzwi, to tylko niektóre z ich niesamowitych umiejętności! Przygotuj się na odkrycie nie tylko podstawowych faktów o kotach, ale także na poznanie tajemniczych ras. Rozpocznij quiz i sprawdź swoją wiedzę na temat tych uroczych futrzaków!