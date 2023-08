Kwiatowy quiz wiedzy. Sprawdź, czy jesteś ekspertem!

Wiosna, ach to ty… a skora wiosna to i powódź różnobarwnych kwiatów. Kwiaty są jednym z najpiękniejszych darów natury oraz stanowią nieodłączny element wielu kultur na całym świecie. Od wieków ludzie zdają sobie sprawę z piękna i symbolizmu, który niosą ze sobą różne gatunki kwiatów. Rośliny te są też wykorzystywane w celach dekoracyjnych, ceremonialnych, jako symbole uczuć i emocji, od ich nazw nadaje się też imiona. Wiele kwiatów używa się do sporządzania smacznych i niebanalnych potraw jak np. kwiaty czarnego bzu w cieście naleśnikowym… Poniżej przygotowaliśmy quiz na temat kwiatów, który może was zaciekawić. Zapraszamy.