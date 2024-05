QUIZ przyrodniczy. Tylko prawdziwy mistrz odpowie na wszystkie pytania

Jeśli chodzi o ciekawostki, to natura nie ma sobie równych. Ale głowa do góry! Na pewno coś wiesz. A na przyrodniczych ekspertów czeka komplet punktów.

QUIZ Co to za owad? Rozpoznasz popularne owady na zdjęciu?

Owady to najbardziej zróżnicowana gatunkowo gromada zwierząt. Dziś pytamy o te najbardziej popularne. Odgadniesz, jaki owad jest na zdjęciu?

Kocie królestwo: Quiz o fascynujących faktach o kotach

Zapraszamy do podróży po świecie kotów! Te piękne, tajemnicze stworzenia od wieków towarzyszą ludzkości, zachwycając nas swoją elegancją, niezależnością i wyjątkowymi cechami. Czy wiesz, że koty mają niezwykłe zdolności, których nie mają inne zwierzęta domowe? Ich elastyczność, zdolność do skoków czy nawet to, że potrafią otwierać drzwi, to tylko niektóre z ich niesamowitych umiejętności! Przygotuj się na odkrycie nie tylko podstawowych faktów o kotach, ale także na poznanie tajemniczych ras. Rozpocznij quiz i sprawdź swoją wiedzę na temat tych uroczych futrzaków!

QUIZ Rozpoznaj małe, popularne w Polsce ptaki na zdjęciach. Sprawdź, czy znasz je wszystkie!

Odróżniasz wróbla od mazurka i sikorki ubogiej? Sprawdź, czy znasz gila i rudzika. Te małe, popularne w Polsce ptaki mogą Cię zaskoczyć! Czy zdobędziesz 10 punktów?

QUIZ Kaszaloty - tajemnicze giganty oceanów. 7/10 to już sukces!

Czy jesteś gotowy na podróż do oceanicznych głębin w towarzystwie jednego z najbardziej tajemniczych ssaków morskich? Przygotuj się na fascynującą podróż po świecie kaszalotów! Te majestatyczne wieloryby są w bohaterami naszego quizu, który odkrywa ich zwyczaje, życie i tajemnice. Gotowy na wyzwanie? Rozpocznij quiz i sprawdź, ile wiesz o tych fascynujących stworzeniach morskich!

QUIZ Czy wiesz, jak dokarmiać ptaki?

Planujesz dokarmiać ptaki jesienią i zimą? Świetnie! Wiesz, jak to robić, aby im nie zaszkodzić? Sprawdź swoją wiedzę w quizie.

QUIZ Jak dobrze znasz... kości?

Wiesz jaka jest najmniejsza kość w szkielecie człowieka? A potrafisz wskazać największą? Ile waży szkielet? I ile właściwie mamy kości? Zapraszamy na quiz.

Czy rozpoznajesz te ptaki? Niełatwy quiz ornitologiczny na progu jesieni

Czy rozpoznajesz te ptaki – w locie, kiedy przysiadują na gałęziach drzew, kiedy śpiewają? Zbliża się jesień, wkrótce niektóre ptaki odlecą do ciepłych krajów, by tam spędzić zimę. To dobra okazja, by przypomnieć sobie, jak wyglądają ptaki zamieszkujące Polskę. Sprawdź, czy rozpoznajesz, co to za ptaki! Tylko prawdziwy pasjonat ornitologii zdobędzie piętnaście punktów…

QUIZ Rozpoznasz kwiat po zdjęciu? Pytania bywają podchwytliwe

Rozpoznasz kwiat po zdjęciu? Pytanie na pierwszy rzut oka wydaje się banalne, ale przecież niektóre kwiaty są do siebie bardzo podobne. Przygotowaliśmy 10 pytań zilustrowanych zdjęciami, komplet punktów przewidziany tylko dla prawdziwych znawców. Zapraszamy na quiz!

Kwiatowy quiz wiedzy. Sprawdź, czy jesteś ekspertem!

Wiosna, ach to ty… a skora wiosna to i powódź różnobarwnych kwiatów. Kwiaty są jednym z najpiękniejszych darów natury oraz stanowią nieodłączny element wielu kultur na całym świecie. Od wieków ludzie zdają sobie sprawę z piękna i symbolizmu, który niosą ze sobą różne gatunki kwiatów. Rośliny te są też wykorzystywane w celach dekoracyjnych, ceremonialnych, jako symbole uczuć i emocji, od ich nazw nadaje się też imiona. Wiele kwiatów używa się do sporządzania smacznych i niebanalnych potraw jak np. kwiaty czarnego bzu w cieście naleśnikowym… Poniżej przygotowaliśmy quiz na temat kwiatów, który może was zaciekawić. Zapraszamy.