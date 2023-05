QUIZ Najzabawniejsze nazwy polskich miejscowości. Będzie 15/15 punktów?

Najzabawniejsze nazwy polskich miejscowości. Nietypowe, zabawne, dziwaczne, zaskakujące - W Polsce znajdziemy mnóstwo miejscowości, których nazwy wywołują uśmiech na twarzy. A może mieszkacie w jednej z nich? W dzisiejszym quizie nie sposób było zadać pytań o wszystkie, wybraliśmy więc 15 i mamy nadzieję, że będzie to dla Was fantastyczna rozrywka oraz, przy okazji, mały sprawdzian z geografii Polski. Gotowi? To zapraszamy w tę małą podróż.

QUIZ Słynne góry. Łatwe? Spróbuj zdobyć 11/15!

Słynne góry. Temat quizu wydaje się prosty, ale nic bardziej mylnego. Przygotowaliśmy dla Was kilka podchwytliwych pytań. Gotowi na wspinaczkę po najbardziej znanych górach świata? Jeśli jesteście zapalonymi górołazami albo kochacie geografię, to pytania nie powinny sprawić Wam problemu. A jeśli nie, to i tak zapraszamy na quiz, bo jest parę ciekawostek, może przydadzą się w towarzystwie. Załóżcie wygodne buty i ruszajcie z nami! Ahoj, przygodo!

QUIZ Co to za miejsce? 10/15 to już sukces!

Co to za miejsce? Przygotujcie się na podróż palcem po mapie! Dziś pytamy o pewne znane i mniej znane miejsca na świecie. Od słynnych zabytków, przez muzea, budowle po rzeki i jeziora… Wiecie, gdzie się znajdują? A może mieliście okazję zobaczyć je na żywo? Sprawdźcie, czy jesteście w stanie poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale 10/15 to już będzie świetny wynik! Czas rozpocząć emocjonującą wyprawę razem z naszym quizem. Sprawdźcie swoją wiedzę już teraz!

QUIZ Kuchnie świata. Znasz te potrawy? Spróbuj zdobyć połowę punktów!

Kuchnie świata. Czy wiesz, jak smakują tradycyjne potrawy z różnych zakątków świata? Czy potrafisz rozpoznać pochodzenie i składniki popularnych dań z Azji, Afryki, Ameryki Południowej czy Europy? Jeśli tak, to ten quiz jest dla Ciebie! Zapraszamy do testu wiedzy kulinarnej. Przygotuj się na wyzwania smakowe. Czy uda Ci się rozpoznać wszystkie potrawy albo wskazać skąd pochodzą? Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, jak dobrze znasz kuchnie świata! Tylko ostrzegamy, że wcale nie będzie tak łatwo!

Słynne budowle. Wiesz, gdzie się znajdują? QUIZ

Słynne budowle to nie tylko atrakcje turystyczne, ale również niezwykłe dzieła architektury, stanowiące często symbol danego kraju lub miasta. Niektóre z nich przetrwały wieki, inne powstały stosunkowo niedawno, ale zachwycają swoim pięknem i niepowtarzalnym stylem. Czasem rozpoznajemy po zarysie, innym razem wystarczy fragment zdjęcia. W quizie sprawdzamy, czy uda Wam się odgadnąć miejsce pochodzenia budowli po jej nazwie. Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale warto spróbować swoich sił! Do dzieła!

Stolice świata. Wcale nie taki prosty quiz!

Stolice świata. Dziś podróże palcem po mapie, sprawdzamy Waszą wiedzę dotyczącą stolic świata. Niektóre odpowiedzi są oczywiste, inne bardziej podchwytliwe, a nad jeszcze innymi trzeba się mocno zastanowić. Jeśli byliście pilnymi uczniami na geografii albo podróżowanie to Wasza pasja, nie będziecie mieć problemu ze wskazaniem poprawnych odpowiedzi. A jeśli niekoniecznie, to i tak zapraszamy na quiz, warto sobie tę wiedzę odświeżyć. W zakładce czekają na Was jeszcze quizy z flagami państw. Nie przegapcie!

Hanys, pyra, krawaciarz. Znasz te nazwy mieszkańców? QUIZ

Hanysy, paprykarze, scyzoryki albo krawaciarze, to obiegowe i często wielce stereotypowe, mniej lub bardziej znane wszystkim określenia mieszkańców różnych regionów Polski. Bez względu na formalne podziały administracyjne, są jeszcze nazwy lokalne. Każdy region naszego kraju ma swoją gwarę i powiedzonka z nią związane, a do mieszkańców poszczególnych miast i terenów przylgnęły także obiegowe określenia. Czy na pewno znacie je wszystkie i wiecie, kto jest lajkonikiem, a kto brzeszczotem? Jeśli macie choć cień wątpliwości, to nie bądźcie pyra i sprawdźcie się w naszym quizie! Zapraszamy wszystkich z każdego regionu Polski!

Flagi państw Afryki. 10/15 to naprawdę niezły wynik!

Flagi państw Afryki. „Nie wiem, jak to naukowo wytłumaczyć, ale w nocy widzi się w Afryce dalej niż w innych miejscach. A gwiazdy świecą tu jaśniej.” – Karen Blixen. Na pewno coś jest na rzeczy, podobnie jak z barwnymi flagami kontynentu afrykańskiego na których kolor, egzotyka a niekiedy też tajemnicze symbole czy napisy przykuwają wzrok. Nie zawsze też do końca wiemy, skąd się one wywodzą i do czego się odnoszą. Bez znajomości kultury i historii każdego z afrykańskich krajów na pewno nie jest to łatwe. Dlatego serdecznie zapraszamy do kolejnego quizu w cyklu „flagowym” tym razem flagi Afryki. Sprawdźcie się koniecznie!

Afryka - co o niej wiesz? Quiz nie tylko dla ósmoklasistów. Sprawdź się!

Afryka jest jednym z największych lądów na świecie, mieści się w pierwszej trójce kontynentalnych gigantów, tuż po Azji. Jest też jednym z ciekawszych tematów do nauki na lekcjach geografii w klasie 8. Ten obfitujący w niesamowitą bioróżnorodność kontynent sprawia, że każdy choć raz w życiu chciałby go odwiedzić. W dobie dzisiejszej rozwiniętej komunikacji tzw. kiedyś „czarny ląd” jest niemal na wyciagnięcie ręki. Jedno z przysłów afrykańskich głosi „Dzielenie się z drugim- oznacza bogactwo” – więc my dzielimy się z Wami quizem o Afryce. Warto go rozwiązać, zwłaszcza, jeśli czeka kogoś klasówka z tego tematu. Ciekawi nas, jak sobie poradzicie.

Polskie zamki i pałace. Rozpoznasz je po zdjęciu? QUIZ

Polskie zamki i pałace. Niektóre są wielkie i majestatyczne, inne niepozorne, ale skrywające wiele tajemnic. Są i budowle ze średniowiecza jak i takie sprzed kilku dekad. Niewątpliwe warto zgłębić niesamowite historie, które skrywają polskie zamki i pałace. A jest tego mnóstwo! Legenda o Białej Damie, Diabeł Boruta i wiele, wiele innych. Dziś jednak nie będziemy Was przepytywać z legend i tajemnic tych niezwykłych budowli. Dziś sprawdzimy, czy uda Wam się rozpoznać je po zdjęciu. Dacie radę? Spróbujcie! Zapraszamy na quiz!

Ameryka Północna i Południowa - znasz te flagi? QUIZ

Ameryka Północna i Południowa – flagi. Po quizach z flagami świata i flagami Azji przyszedł czas na flagi obu Ameryk! A właściwie trzech, jeśli Amerykę Środkową potraktujemy oddzielnie. Niektóre flagi są bardzo charakterystyczne i powszechnie znane, inne być może zobaczycie po raz pierwszy w życiu. Na pewno warto przyjrzeć im się bliżej. Kto wie, kiedy może przydać się ta wiedza. Miłośnicy geografii i nie tylko, nie zwlekajcie zatem tylko sprawdźcie, ile flag uda Wam się rozpoznać. Zapraszamy na quiz!

Wiosna, ach to Ty! Wiosenny QUIZ wiedzy

„Można wyciąć wszystkie kwiaty, ale nie można powstrzymać wiosny przed nadejściem” – Pablo Neruda. Chyba nikt wiosny przed nadejściem nie ma zamiaru powstrzymać, a ona sama nic sobie nie robi z tego, czy chcemy jej nadejścia czy nie. Wiosna to najpiękniejsza pora roku, zwłaszcza na naszej szerokości geograficznej, wiosną też wszystko budzi się do życia, a my tak stęsknieni nie może my się jej doczekać, a potem nią nacieszyć. No i wiosna to przede wszystkim miłość, podobno o tej porze roku najczęściej się też zakochujemy. Ale czy wiemy o niej wszystko? Zapraszamy do sprawdzenia się w quizie.

Flagi państw Azji – znasz je wszystkie? QUIZ

Flagi państw Azji. Quiz z flagami świata rozwiązywaliście znakomicie, teraz zawęziliśmy obszar. Przed Wami quiz z flagami państw Azji, tu już będzie trochę trudniej. Na terenie Azji znajduje się aż 48 państw oraz 5 terytoriów zależnych Australii i Wielkiej Brytanii, dodatkowo jest tutaj 6 państw nieuznawanych na arenie międzynarodowej. Największy obszar zajmuje Rosja (17 098 242 km²), a najmniejszym krajem są Malediwy (298 km²). Koniecznie sprawdźcie, czy uda Wam się bezbłędnie dopasować wszystkie flagi.

Czy znasz te flagi? QUIZ

Flaga to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli danego kraju. Swoje flagi posiadają państwa niepodległe, terytoria zależne i kraje nieuznawane. W sumie wszystkich flag na świecie jest ponad dwieście. Niektóre są do siebie wyjątkowo podobne, inne bardzo oryginalne. Najpopularniejszym kolorem występującym na flagach jest czerwony, na większości flag państw arabskich występuje kolor zielony, a czarny znajdziemy głównie w Afryce. Częstym symbolem pojawiającym się na flagach jest gwiazda, a flaga Nepalu jako jedyna nie jest prostokątem. Zaciekawieni? To zapraszamy na quiz.

Czy rozpoznasz miasto po zdjęciu? Rozwiąż QUIZ

Sprawdź czy jesteś w stanie rozpoznać miasto tylko po jednym zdjęciu. W tym quizie znajdziesz fotosy z miast nie tylko kontynentu europejskiego. Przygotuj się na podróż po innych kontynentach, po mniej i bardziej znanych miastach, mnie lub bardziej znanych stolicach państw. Jeżeli dopisze ci szczęście rozwiążesz ten test na 100%, ale niewielu zasmakuje pełni zwycięstwa. Czas na start! Jakie to miasto?

Quiz palcem po mapie. Czy znasz województwa Polski?

Województwa Polski - czy wiesz, ile ich jest? Potrafisz wskazać ich stolice? Rozwiąż quiz i sprawdź!

Góry, wyżyny, niziny [quiz]

„Ty pójdziesz górą, a ja doliną” - w znanej piosence szczypta geografii. Góry, wyżyny, niziny - czy je znasz? Sprawdź swoją wiedzę!

Morza i oceany [quiz]

Morza i oceany zachwycają swoim bezkresem, a ich życie pełne jest fascynujących tajemnic. Dlatego warto je poznać jak najlepiej. Sprawdźcie jak obszerna jest wasza wiedza!