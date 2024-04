QUIZ Język polski. Wiesz, co znaczą te słowa?

Safanduła, wiktuały, abnegat... Znasz te słowa? Pewnie tak. A na pewno wiesz, co znaczą? Rozwiąż quiz i pozbądź się wątpliwości.

QUIZ Znasz te związki frazeologiczne? Spróbuj zdobyć 10/10

Co to są bajońskie sumy? Kiedy plujemy sobie w brodę, a kiedy chwytamy wiatr w żagle? Co oznacza mieć łeb na karku? Znasz te związki frazeologiczne? Komplet punktów jest w zasięgu.

QUIZ Frazeologizmy biblijne. Znasz je doskonale, ale czy wiesz, co znaczą?

Frazeologizmy biblijne. Co znaczy matuzalemowy wiek, salomonowy wyrok i judaszowy pocałunek? Te wyrazy i związki frazeologiczne wywodzące się z Biblii znasz na pewno, ale czy dobrze odczytujesz ich znaczenie? Rozwiąż quiz i sprawdź!

QUIZ Odmiana przez przypadki. Na pewno to potrafisz?

Język polski nie ma przed Tobą tajemnic? To dobrze, dziś robimy powtórkę z deklinacji. Wiesz, na jakie pytania odpowiadają poszczególne przypadki? Jak odmieniać słowo koc albo książę? Sprawdźmy!

QUIZ Słynne wiersze. Rozpoznasz po fragmencie, kto jest autorem?

"Wszystko jest poezja" pisał Edward Stachura. Dziś na tapet bierzemy słynne wiersze, z którymi można się było zapoznać już w szkole. Pamiętasz je? Potrafisz dopasować do autora?

QUIZ z lektury "Kordian" Juliusza Słowackiego. Nie wypada mieć mniej niż 7/10

"Kordiana" uznaje się za najlepszy utwór czasów młodości Słowackiego. Ten dramat romantyczny powstał w Genewie i, jak wynika z listów poety do matki, był pisany tylko nocą. Dziś jest lekturą obowiązkową w szkole ponadpodstawowej. Sprawdź, jak dobrze znasz "Kordiana".

QUIZ Jak to się pisze? Też popełniasz te popularne błędy?

Włączać czy włanczać, ludzią czy ludziom? Zdarza Ci się sprawdzać po raz kolejny, jak się pisze jakiś wyraz czy sformułowanie? A może nieświadomie piszesz z błędem? Albo nie robisz błędów wcale? Sprawdź się w naszym quizie.

QUIZ z języka polskiego. Znasz te środki stylistyczne? Pytanie 8. nie takie oczywiste

Przygotowujesz się do sprawdzianu albo robisz powtórkę do egzaminów? A może po prostu chcesz sprawdzić, co pamiętasz z lekcji języka polskiego? Świetnie się składa! Rozwiąż quiz i sprawdź, na ile z 10 pytań odpowiesz poprawnie.

QUIZ z lektury "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Nie wypada mieć mniej niż 6/10

Do naszej serii quizów z lektur szkolnych dołącza "Wesele" Wyspiańskiego. Tego dramatu nie wypada nie znać. Sprawdź, ile jeszcze pamiętasz.

Razem czy osobno? Niełatwy QUIZ ortograficzny

Jak to się pisze? Kto z nas nie zadawał sobie takiego pytania... Dziś my pytamy i podajemy dwie odpowiedzi do wyboru. Tylko jedna jest poprawna. 7/10 to już dobry wynik!