W 2025 r. kolejna waloryzacja progów dochodowych w świadczeniach z ZUS

Od 1 marca 2024 r. kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 2419,33 zł, w 2025 r. zostanie zwaloryzowane. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż próg dochodowy dla tzw. świadczenia 500 plus nie zostanie w najbliższym czasie zniesiony.

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych mogą otrzymać osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji potwierdza się odpowiednim orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ważne Kluczowym warunkiem jest próg dochodowy, który podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca wynosi on 2419,33 zł (brutto), a od 1 marca 2025 powinien wzrosnąć do kwoty 2583.36 zł.

O wsparcie mogą się ubiegać te dorosłe osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza kwoty granicznej.

Do takiego dochodu wlicza się szereg świadczeń takich jak przykładowo emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe. Nie uwzględnia się tu natomiast świadczeń jednorazowych takich jak chociażby zasiłek pogrzebowy. Podobnie jest z dodatkiem czy zasiłkiem pielęgnacyjnym, które nie zaliczają się na taki dochód. Pełny katalog świadczeń dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne W przypadku świadczenia uzupełniającego zastosowanie ma tzw. zasada złotówka za złotówkę. Przy przekroczeniu progu dochodowego świadczenie jest odpowiednio pomniejszane. Maksymalnie wynosi 500 zł miesięcznie.

Czy próg dochodowy zostanie zlikwidowany?

To pytanie, które co jakiś czas pojawia się w przestrzeni publicznej, jest również przedmiotem interpelacji poselskich. W odpowiedzi na jedną z nich Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń poinformował, iż w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest planowane wprowadzenie regulacji zmierzających do zniesienia kryterium dochodowego, warunkującego uzyskanie świadczenia uzupełniającego. "Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwają zaawansowane prace nad alternatywnym rozwiązaniem, polegającym na świadczeniu opartym o indywidualną ocenę potrzeb osoby z niepełnosprawnością - czytamy w odpowiedzi z 5 lipca 2024 r.

Jak uzyskać świadczenie 500 plus?

Przede wszystkim należy pamiętać, iż to nie stopień niepełnosprawności decyduje o przyznaniu wsparcia, a niezdolność do samodzielnej egzystencji. Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydaje lekarz orzecznik ZUS.

W przypadku pobierania emerytury lub renty wniosek należy złożyć w instytucji, która wypłaca te świadczenia (np. do ZUS-u). Do wniosku dołącza się dokument potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, a w przypadku braku takiego orzeczenia albo, gdy upłynął okres, na który zostało ono wydane zaświadczenie o stanie zdrowia.

Źródło: Interpelacja nr 2433 w sprawie likwidacji kryterium dochodowego przy świadczeniu uzupełniającym dla osób z niepełnosprawnościami/Sejm