Nowe świadczenie dla osób od 13 do 65 roku życia. Od kiedy? Padł konkretny termin

Nowe świadczenie dla osób od 13 do 65 roku życia. Od kiedy? Padł konkretny termin

08 sierpnia 2025, 14:15
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nowy projekt dotyczący wsparcia osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu w drugim kwartale 2025 roku, ale tak się nie stało. Obecnie trwają nad nim prace w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Premier Donald Tusk niedawno sugerował możliwą datę, a teraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej podała nowy, konkretny termin. Oto szczegóły.

Projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami trafi do Sejmu jesienią. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, potwierdziła to w TVN24, podkreślając, że jest to jeden z punktów umowy koalicyjnej. Projekt jest już gotowy, skonsultowany, poprawiony i został przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami

Jest to odpowiedź na protest osób z niepełnosprawnościami, które 5 sierpnia demonstrowały przed Kancelarią Premiera. Projekt, który widnieje na stronach Rządowego Centrum Legislacji od grudnia 2024 roku, przewiduje bezpłatne usługi asystencji dla osób w wieku od 13 do 65 lat. Liczba godzin i zakres wsparcia mają być ustalane indywidualnie. Obecnie usługi asystenckie są realizowane w ramach programów tymczasowych, a nie w sposób systemowy, co uniemożliwia każdemu potrzebującemu dostęp do nich.

Prezydencki projekt ustawy

Warto zaznaczyć, że w Sejmie procedowany jest również prezydencki projekt ustawy, który trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w październiku 2024 roku. Ten projekt zakłada dostęp do usług asystenta dla osób powyżej 18 lat z finansowaniem z budżetu państwa. Przewiduje on od 40 do 200 godzin asystencji miesięcznie, a jego rozpatrzenie ma nastąpić we wrześniu.

Od kiedy nowe świadczenie?

Premier Donald Tusk pod koniec lipca w TVN24 wypowiedział się na temat rządowego projektu, sugerując, że płatności związane z asystencją mogłyby się pojawić w 2027 roku. Zaznaczył jednak, że rząd wprowadził już inne formy wsparcia, jak np. dodatek w wysokości 2,5 tys. zł do renty socjalnej.

Projekt ustawy o asystencji jest. Będziemy go wprowadzać, jeśli uzyskamy większość w parlamencie. Ostrożnie. Te płatności związane z asystencją powinny się pojawić w roku 2027. Staram się odpowiedzialnie do tego podchodzić, ale pamiętajmy, że jedną z pierwszych decyzji było to uzupełnienie dla renty socjalnej. To była ta inicjatywa obywatelska i to jest 2,5 tysiąca złotych więcej dodatkowo dla osoby niepełnosprawnej i dla opiekuna - powiedział premier w TVN24.

Źródło: INFOR
