1. Dyrektor Polskiego Laboratorium Antydopingowego albo osoba pełniąca jego funkcję przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej do zatwierdzenia projekt planu finansowego Polskiego Laboratorium Antydopingowego na rok 2019. Przepis art. 47s ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Po dokonaniu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej czynności, o której mowa w art. 5 ust. 3, Dyrektor Polskiego Laboratorium Antydopingowego albo osoba pełniąca jego funkcję przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej do zatwierdzenia plan finansowy Polskiego Laboratorium Antydopingowego na rok 2019.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, po zatwierdzeniu planu finansowego Polskiego Laboratorium Antydopingowego na rok 2019, niezwłocznie przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.