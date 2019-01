§ 2.

1. Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się przed rozpoczęciem działalności polegającej na:

1) magazynowaniu lub użyciu wyrobów akcyzowych określonych w poz. 13–18 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą”, objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie;

2) przyjmowaniu i magazynowaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy;

3) prowadzeniu produkcji poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy;

4) urządzaniu i prowadzeniu:

a) gier liczbowych, gry telebingo, gier cylindrycznych, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych i gier na automatach, w tym przez sieć Internet,

b) gier w karty z wyjątkiem gry w pokera organizowanej w formie turnieju

– o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354), zwanej dalej „ustawą o grach hazardowych”;

5) produkcji automatów do gier hazardowych i obrocie tymi automatami;

6) wydobyciu urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228), zwanej dalej „ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin”;

7) wydobyciu gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:

1) podmiotów leczniczych i aptek używających alkoholu etylowego do celów medycznych,

2) podmiotów używających alkoholu etylowego wyłącznie jako próbki do analiz, do niezbędnych prób produkcyjnych lub do celów naukowych,

3) podmiotów używających alkoholu etylowego wyłącznie do badań naukowych

– pod warunkiem że użycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym.