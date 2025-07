§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 września 2024 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu (Dz. U. poz. 1333) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) mechanizmy umożliwiające kontrolę otwartych pozycji w zakresie towarowych instrumentów pochodnych lub instrumentów pochodnych bazujących na uprawnieniach do emisji, innych niż towarowe instrumenty pochodne, o których mowa w art. 32f ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obejmujące:

a) monitorowanie otwartych pozycji członka lub uczestnika ASO, a w przypadku OTF - także klienta,

b) uzyskiwanie od członka lub uczestnika ASO, a w przypadku OTF - także klienta, dostępu do informacji, w tym do istotnych dokumentów, dotyczących wielkości i celu pozycji lub otwartych ekspozycji, informacji na temat beneficjentów rzeczywistych lub właścicieli instrumentu bazowego oraz do informacji na temat wspólnych ustaleń oraz powiązanych aktywów lub pasywów na rynku instrumentu bazowego, w tym pozycji utrzymywanych w instrumentach pochodnych bazujących na uprawnieniach do emisji lub w towarowych instrumentach pochodnych o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach w innych systemach obrotu instrumentami finansowymi, i w ekonomicznie równoważnych kontraktach będących przedmiotem obrotu poza systemami obrotu instrumentami finansowymi,

c) żądanie od członka lub uczestnika ASO, a w przypadku OTF - także klienta, aby zamknął albo zmniejszył daną pozycję tymczasowo albo na stałe,

d) jednostronne podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia zamknięcia albo zmniejszenia danej pozycji, jeżeli członek lub uczestnik ASO, a w przypadku OTF - także klient, nie zastosuje się do żądania, o którym mowa w lit. c,

e) żądanie od członka lub uczestnika ASO, a w przypadku OTF - także klienta, aby tymczasowo przywrócił płynność na rynku zgodnie z ustaloną ceną i wolumenem, z wyraźnym zamiarem złagodzenia skutków dużej lub dominującej pozycji.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. ASO lub OTF, które przekazują dane do centrum danych dostawcy informacji skonsolidowanych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.3)), posiadają ustalone i wdrożone przez firmę inwestycyjną lub bank państwowy prowadzący działalność maklerską mechanizmy zapewniające spełnianie standardów jakości danych, zgodnie z art. 22b tego rozporządzenia.”;

3) uchyla się § 7.