§ 10.

1. Wniosek beneficjenta do Ministra Finansów o udostępnienie informacji z rejestru może być sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym zaawansowanym podpisem elektronicznym, w tym podpisem osobistym, lub podpisem zaufanym lub w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, lub złożony ustnie do protokołu.

2. Odpowiedź jest przekazywana beneficjentowi, który złożył wniosek, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

3. W przypadku stwierdzenia, że zawarte we wniosku dane podmiotu wykluczonego, którego dotyczą, nie są wystarczające do dokonania jego identyfikacji w rejestrze, Minister Finansów wzywa beneficjenta, który złożył wniosek, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w trybie określonym w ust. 3 informacji nie udostępnia się.