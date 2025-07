§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne (Dz. U. poz. 1411) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po wyrazach „zwanej dalej „ustawą”,” dodaje się wyrazy „w sprawach należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek”;

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W sprawach należności pieniężnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń, organem wyznaczonym do działania jako organ egzekucyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w art. 19 § 4 ustawy, jest Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy.”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Organem wyznaczonym do działania jako organ egzekucyjny, uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w art. 19 § 4 ustawy, w sprawach należności pieniężnych, o których mowa w § 1a, w okresie od dnia 1 sierpnia 2025 r. do:

1) dnia 30 września 2025 r. jest Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, Dyrektor I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Dyrektor II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu i Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze,

2) dnia 30 listopada 2025 r. jest Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, Dyrektor I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, Dyrektor II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w To-runiu, Dyrektor II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Dyrektor III Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu

- zgodnie z właściwością miejscową określoną w załączniku do rozporządzenia dla tych organów jako wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne w sprawach należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek określoną w załączniku do rozporządzenia.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.