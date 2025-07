Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 15 lipca 2025 r. (Dz. U. poz. 971)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

Na podstawie art. 455 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość, tryb, terminy i sposób wypłacania żołnierzom zawodowym, zwanym dalej „żołnierzami”, skierowanym na studia lub naukę oraz na staż, kurs lub specjalizację za granicą, zwane dalej „nauką za granicą”, oraz jednostki wojskowe właściwe w sprawie wypłacania tym żołnierzom:

1) stypendium miesięcznego na pokrycie kosztów utrzymania za granicą;

2) zwrotu kosztów zakwaterowania;

3) jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej;

4) zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów;

5) zwrotu opłat wizowych.

§ 2. 1.1) Wysokość stypendium miesięcznego, o którym mowa w § 1 pkt 1, wynosi 125 % stawki kwoty bazowej dodatku zagranicznego ustalonego dla państwa, do którego żołnierz został skierowany na naukę za granicą, zwanego dalej „docelowym państwem”, o której mowa w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1691 i 1840).

2. Stypendium miesięczne za jeden dzień wynosi 1/30 jego kwoty miesięcznej.

3. Stypendium miesięczne dla żołnierza skierowanego na naukę za granicą, który w czasie skierowania nie otrzymuje bezpłatnego wyżywienia, ulega zwiększeniu za każdy nieotrzymany posiłek, odpowiednio o:

1) 15 % - na śniadanie,

2) 30 % - na obiad,

3) 30 % - na kolację

- wysokości dziennej stawki diety ustalonej dla docelowego państwa, w którym pobiera naukę, zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanymi na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 i 807).

4. Stypendium miesięczne może zostać podwyższone maksymalnie do wysokości 150 % stawki dodatku zagranicznego bazowego w związku z poniesieniem przez żołnierza skierowanego na naukę za granicą dodatkowych kosztów mających bezpośredni związek z pobieraną nauką.

§ 3. 1. Zwrotu kosztów zakwaterowania dokonuje się do wysokości ustalonego na ten cel limitu miesięcznego.

2. Wysokość limitu miesięcznego ustala się do wysokości miesięcznej kwoty kosztów zakwaterowania określonej przez organizatora szkolenia, a w przypadku braku takiego określenia - wysokości trzydziestokrotności limitu na nocleg w docelowym państwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w § 2 ust. 3.

3. W uzasadnionych przypadkach organ wydający polecenie wyjazdu służbowego za granicę może wyrazić zgodę na zwrot potwierdzonych rachunkiem kosztów zakwaterowania przekraczających limit, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. 1. Jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej dokonuje się na podstawie przedstawionych przez żołnierza skierowanego na naukę za granicą dokumentów (rachunków) potwierdzających poniesione wydatki, w wysokości nieprzekraczającej stypendium miesięcznego.

2. Żołnierz skierowany na naukę za granicą, na pisemny wniosek, może otrzymać zaliczkę na wydatki rzeczowe, o których mowa w ust. 1. Wniosek zawiera stopień wojskowy, nazwisko, imiona oraz nazwę zajmowanego przez żołnierza stanowiska służbowego i nazwę jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, oraz prośbę o wypłatę zaliczki.

§ 5. 1. Do zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów, o których mowa w § 1 pkt 4, poniesionych przez żołnierza skierowanego na naukę za granicą w związku z przejazdem z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca nauki za granicą i z powrotem oraz z miejsca nauki za granicą do miejsca pobytu określonego w programie szkolenia i z powrotem stosuje się odpowiednio przepisy art. 445 ust. 7 pkt 2, ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz przepisy wydane na podstawie art. 445 ust. 15 tej ustawy, w części dotyczącej zagranicznych podróży służbowych żołnierzy zawodowych.

2. Zwrot kosztów przejazdów z miejsca nauki za granicą do miejsca zamieszkania w kraju i z powrotem przysługuje jeden raz w każdym okresie nauki za granicą, którego planowana długość wynosi co najmniej sześć miesięcy.

§ 6. 1. Wysokość należności, o których mowa w § 2 i § 3, oraz środek transportu właściwy do odbycia przejazdów i dojazdów określa się w poleceniu wyjazdu służbowego za granicę.

2. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę wydaje organ wojskowy właściwy w sprawie kierowania żołnierza na naukę za granicą albo dowódca jednostki wojskowej wskazany przez organ kierujący w decyzji o skierowaniu żołnierza na naukę za granicą. W poleceniu wyjazdu służbowego za granicę określa się stopień wojskowy, nazwisko, imiona, numer PESEL kierowanego żołnierza oraz miejsce pobierania nauki za granicą i zakres przyznanych należności pieniężnych.

3. O zwrocie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 3-5, rozstrzyga organ, który wydał polecenie wyjazdu służbowego za granicę.

§ 7. 1. Wypłaty stypendium miesięcznego na pokrycie kosztów utrzymania za granicą oraz zaliczek na pokrycie kosztów przejazdów i dojazdów i zaliczek na pokrycie kosztów zakwaterowania dokonuje się z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.

2. Wypłaty jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej, zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów oraz zwrotu opłat wizowych, o których mowa w § 1 pkt 3-5, dokonuje się w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez żołnierza skierowanego na naukę za granicą dokumentów (rachunków) potwierdzających poniesione wydatki.

3. Żołnierz skierowany na naukę za granicą:

1) trwającą do trzech miesięcy włącznie - może otrzymać zaliczkę do wysokości wydatków przewidywanych w okresie tej nauki;

2) trwającą powyżej trzech miesięcy - może otrzymać zaliczkę do wysokości nie większej niż wysokość wydatków przewidywanych w pierwszym trzymiesięcznym okresie tej nauki.

§ 8. 1. Wypłaty należności, o których mowa w § 1, dokonuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz skierowany na naukę za granicą pozostaje w okresie tego skierowania.

2. Organ kierujący może wskazać inną jednostkę wojskową niż określona w ust. 1, właściwą w sprawach wypłacania żołnierzowi skierowanemu na naukę za granicą należności, o których mowa w § 1.

3. Należności, o których mowa w § 1, podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni od dnia powrotu żołnierza skierowanego na naukę za granicą do kraju.

§ 9. 1. Należności, o których mowa w § 1, wypłacane są w walucie kwoty bazowej ustalonej dla docelowego państwa lub w walucie tego państwa:

1) gotówką, w kasie walutowej jednostki wskazanej w § 8 albo w polskim przedstawicielstwie wojskowym lub placówce zagranicznej poza granicami kraju, albo

2) na wniosek żołnierza skierowanego na naukę za granicą - na wskazany przez niego rachunek płatniczy.

2. W przypadku gdy należności, o których mowa w § 1, wypłacane są w walucie innej niż waluta kwoty bazowej ustalona dla docelowego państwa, wysokość tych należności ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje wypłata należności.

§ 10. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu na naukę w trakcie wyznaczenia do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa lub wyznaczenia na stanowisko służbowe w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypłaca się należności zgodnie z przyjętym trybem skierowania obowiązującym w miejscu pełnienia służby.

§ 11. (uchylony).2)

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą (Dz. U. poz. 114), które weszło w życie z dniem 29 stycznia 2025 r.

2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 kwietnia 2023 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą (Dz. U. poz. 387), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641).