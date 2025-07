Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 15 lipca 2025 r. (Dz. U. poz. 963)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie świadczeń socjalnobytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694 i 718) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 13 dni roboczych, oraz członkom jego rodziny przysługuje dopłata do wypoczynku, zwana dalej „dopłatą”.

2.1) Dopłatę dla każdej osoby, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 40 % uposażenia zasadniczego funkcjonariusza według najniższej stawki uposażenia zasadniczego przewidzianej w 15. grupie zaszeregowania obowiązującej w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

3. Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje dopłata, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza istniejącego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, chyba że stan ten jest korzystniejszy w dniu złożenia wniosku o wypłatę dopłaty, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w danym roku.

§ 2. 1. Dopłatę przysługującą za dany rok kalendarzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 marca następnego roku, na pisemny wniosek funkcjonariusza, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej w roku, za który przysługuje świadczenie.

3. Wypłata dopłaty następuje:

1) nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, w wymiarze co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem wyniesie 10 dni roboczych, albo

2) po przedstawieniu dowodu przedpłaty za pobyt funkcjonariusza bądź uprawnionego członka rodziny w ośrodku wczasowym lub za inną formę wypoczynku i rekreacji, albo

3) w ostatnim dniu pełnienia służby - funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby.

4. Dopłatę wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego, właściwa dla miejsca pełnienia służby przez funkcjonariusza.

§ 3. W przypadku przesunięcia w całości lub części przysługującego funkcjonariuszowi w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego na rok następny dopłatę wypłaca się zgodnie z § 2 ust. 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnobytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 982), które weszło w życie z dniem 4 lipca 2024 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 25 września 2006 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 963)

WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ DOPŁATY DO WYPOCZYNKU