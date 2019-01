§ 8.

1. W informacji o wprowadzeniu automatu do magazynu podaje się dodatkowo miejsce lokalizacji magazynu, do którego ma zostać wprowadzony automat, datę planowanego wprowadzenia automatu do magazynu oraz oznaczenie automatu.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację magazynu, nie później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem automatu do magazynu.