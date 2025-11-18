REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1576
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 listopada 2025 r.
w sprawie dokonywania wpisów i zmian w rejestrze ratowników medycznych
Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 339 i 637) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
2. Po dokonaniu wpisu do rejestru Krajowa Rada zwraca ratownikowi medycznemu dokumenty załączone do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy.
3. Krajowa Rada, dokonując wpisu do rejestru, może prostować błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki.
§ 3.
2. Zawiadomienia, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy, i przedłożenia dokumentów potwierdzających zmianę danych, o których mowa w art. 140 ustawy, ratownik medyczny dokonuje w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
3. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy, Krajowa Rada wzywa ratownika medycznego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane w postaci papierowej albo elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych objętych zawiadomieniem, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy, Krajowa Rada wzywa ratownika medycznego do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
6. Po dokonaniu zmiany danych w rejestrze albo w przypadku braku uzupełnienia przez ratownika medycznego danych, o którym mowa w ust. 3, lub niezłożenia przez niego wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, Krajowa Rada zwraca ratownikowi medycznemu dokumenty, o których mowa w ust. 2.
7. Krajowa Rada, dokonując zmiany danych w rejestrze, może prostować błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki.
§ 4.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
3. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia informacji, o której mowa w ust. 1, Krajowa Rada wzywa podmiot przekazujący informację do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane w postaci papierowej albo elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści informacji, o której mowa w ust. 1, Krajowa Rada może zwrócić się do podmiotu przekazującego informację o złożenie wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień.
6. Po wykreśleniu ratownika medycznego z rejestru albo w przypadku nieuzupełnienia danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, lub niezłożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, przez podmiot przekazujący informację Krajowa Rada zwraca temu podmiotowi dokumenty załączone do informacji.
§ 5.
§ 6.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
