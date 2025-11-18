§ 3.

1. Zmiana danych, o których mowa w art. 140 ustawy, jest dokonywana w zakresie objętym zawiadomieniem, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy, i przedłożenia dokumentów potwierdzających zmianę danych, o których mowa w art. 140 ustawy, ratownik medyczny dokonuje w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

3. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy, Krajowa Rada wzywa ratownika medycznego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane w postaci papierowej albo elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych objętych zawiadomieniem, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy, Krajowa Rada wzywa ratownika medycznego do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. Po dokonaniu zmiany danych w rejestrze albo w przypadku braku uzupełnienia przez ratownika medycznego danych, o którym mowa w ust. 3, lub niezłożenia przez niego wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, Krajowa Rada zwraca ratownikowi medycznemu dokumenty, o których mowa w ust. 2.

7. Krajowa Rada, dokonując zmiany danych w rejestrze, może prostować błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki.