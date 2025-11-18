REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1576

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1576

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie dokonywania wpisów i zmian w rejestrze ratowników medycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 339 i 637) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach dotyczących dokonywania wpisów i zmian w rejestrze ratowników medycznych, o którym mowa w art. 137 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, zwanej dalej „ustawą”, w tym wykreśleń z tego rejestru.

§ 2.

1. Krajowa Rada Ratowników Medycznych, zwana dalej „Krajową Radą”, dokonuje wpisu do rejestru ratowników medycznych, zwanego dalej „rejestrem”, na podstawie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, oraz w dołączonych do niego dokumentach niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego.

2. Po dokonaniu wpisu do rejestru Krajowa Rada zwraca ratownikowi medycznemu dokumenty załączone do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy.

3. Krajowa Rada, dokonując wpisu do rejestru, może prostować błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki.

§ 3.

1. Zmiana danych, o których mowa w art. 140 ustawy, jest dokonywana w zakresie objętym zawiadomieniem, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy, i przedłożenia dokumentów potwierdzających zmianę danych, o których mowa w art. 140 ustawy, ratownik medyczny dokonuje w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

3. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy, Krajowa Rada wzywa ratownika medycznego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane w postaci papierowej albo elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych objętych zawiadomieniem, o którym mowa w art. 141 ust. 3 ustawy, Krajowa Rada wzywa ratownika medycznego do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. Po dokonaniu zmiany danych w rejestrze albo w przypadku braku uzupełnienia przez ratownika medycznego danych, o którym mowa w ust. 3, lub niezłożenia przez niego wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, Krajowa Rada zwraca ratownikowi medycznemu dokumenty, o których mowa w ust. 2.

7. Krajowa Rada, dokonując zmiany danych w rejestrze, może prostować błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki.

§ 4.

1. W przypadku otrzymania informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących przesłankę do wykreślenia ratownika medycznego z rejestru, o których mowa w art. 141 ust. 2 ustawy, Krajowa Rada niezwłocznie wykreśla ratownika medycznego z rejestru.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

3. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia informacji, o której mowa w ust. 1, Krajowa Rada wzywa podmiot przekazujący informację do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane w postaci papierowej albo elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści informacji, o której mowa w ust. 1, Krajowa Rada może zwrócić się do podmiotu przekazującego informację o złożenie wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień.

6. Po wykreśleniu ratownika medycznego z rejestru albo w przypadku nieuzupełnienia danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, lub niezłożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, przez podmiot przekazujący informację Krajowa Rada zwraca temu podmiotowi dokumenty załączone do informacji.

§ 5.

W przypadkach, o których mowa w art. 46, art. 173 i art. 199 pkt 1 ustawy, Krajowa Rada dokonuje odpowiedniej zmiany w rejestrze niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przesłankę do dokonania zmiany w rejestrze.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-18
  • Data wejścia w życie: 2025-12-03
  • Data obowiązywania: 2025-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA