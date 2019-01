§ 6.

1. Numer porządkowy kancelarii prezes sądu nadaje niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 17 ust. 1 ustawy, a przed odebraniem ślubowania od komornika sądowego obejmującego stanowisko w utworzonej przez niego kancelarii.

2. Jeżeli do utworzenia kancelarii doszło wskutek przeniesienia komornika sądowego do innego rewiru z prawem utworzenia nowej kancelarii, prezes sądu nadaje numer porządkowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 17 ust. 1 ustawy.

3. Odpis zarządzenia o nadaniu numeru porządkowego przesyła się przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru do wiadomości komornika sądowego obejmującego stanowisko oraz do Ministra Sprawiedliwości.

4. Doręczenie komornikowi sądowemu odpisu zarządzenia o nadaniu numeru porządkowego może nastąpić także przez wręczenie mu odpisu zarządzenia bezpośrednio w sekretariacie prezesa sądu za pisemnym potwierdzeniem odbioru.