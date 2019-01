§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Biuletynie Informacji Publicznej - rozumie się przez to stronę podmiotową urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych znajdującą się w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

3) informacjach o środkach - rozumie się przez to informacje, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), oraz informacje zawarte w zgłoszeniu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629);

4) podmiocie pośredniczącym - rozumie się przez to Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Komendanta Głównego Straży Granicznej;

5) podmiocie przekazującym - rozumie się przez to naczelników urzędów celno-skarbowych lub organy Straży Granicznej;

6) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

7) systemie teleinformatycznym GIIF - rozumie się przez to system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy.