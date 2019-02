§ 2.

1. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia wymienionego w części I pkt 6-15 załącznika nr 11 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są prowadzone od dnia 1 kwietnia 2019 r. Do dnia 31 marca 2019 r. świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń wprowadzą do posiadanego systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących na udzielenie świadczenia dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 marca 2019 r.

2. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia wymienionego w części II pkt 3, 4, 7-15 oraz w częściach III-V załącznika nr 12 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są prowadzone od dnia 1 września 2019 r. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń wprowadzą do aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.

3. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń, o których mowa w części II pkt 10-12, w części III pkt 1 i 2 oraz w części V załącznika nr 12 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do dnia 31 sierpnia 2019 r. są prowadzone i sprawozdawane zgodnie z zasadami dotychczasowymi.