1. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza wykaz adresów stron internetowych podmiotów publicznych we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, do dnia 28 lutego każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wykaz podmiotów publicznych wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) ustalony na podstawie cech zgromadzonych w rejestrze, według stanu rejestru na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na podstawie informacji zawartych w deklaracjach dostępności, sporządza wykaz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, do dnia 30 kwietnia każdego roku, publikuje na stronie internetowej, o której mowa w art. 12 pkt 6, wykaz adresów stron internetowych i wykaz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

5. Podmioty publiczne weryfikują aktualność wykazów, o których mowa w ust. 4, w zakresie swoich stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz informują ministra właściwego do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia, w terminie 30 dni od dnia publikacji tych wykazów.

6. Wykazy, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw informatyzacji zmienia lub uzupełnia o strony internetowe lub aplikacje mobilne, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej analizy oraz na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, stwierdzi, że strony internetowe lub aplikacje mobilne powinny podlegać obowiązkowi zapewniania dostępności cyfrowej.