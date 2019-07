Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej w ramach Priorytetu 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zwanego dalej "priorytetem 4", zawartego w programie operacyjnym "Rybactwo i Morze", zwanym dalej "programem", oraz warunki finansowania samorządu województwa wykonującego jako instytucja pośrednicząca zadania instytucji zarządzającej.

§ 2. 1. Samorząd województwa realizuje powierzone mu zadania instytucji zarządzającej określone w art. 125:

1) ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", przez:

a) informowanie i rozpowszechnianie informacji o programie, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 zawartego w programie, w szczególności podawanie tych informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, oraz informowanie beneficjentów o obowiązkach wynikających z przyznania tej pomocy,

b) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność oraz ich rejestrowanie w postaci papierowej lub elektronicznej w sposób zapewniający prawidłową identyfikację tych wniosków,

c) zawieranie umów o dofinansowanie i rejestrowanie tych umów i ich zmian w postaci papierowej lub elektronicznej oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji tego rejestru,

d) przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji środków w ramach priorytetu 4 oraz związanej z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej,

e) gromadzenie i opracowywanie danych niezbędnych do właściwego monitorowania i ewaluacji priorytetu 4;

2) ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013, przez:

a) dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej "ustawą",

b) weryfikowanie wniosków o płatność, w tym kontrolowanie prawidłowości i kwalifikowalności kosztów, oraz zatwierdzanie kwoty pomocy finansowej do wypłaty poszczególnym beneficjentom,

c) informowanie o odmowie przyznania pomocy,

d)3) rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i ponagleń w sprawach o ustalenie kwot pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz ich rejestrowanie w postaci papierowej lub elektronicznej,

e) przygotowywanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", w postaci papierowej lub elektronicznej:

- planu wydatków w ramach priorytetu 4 na rok bieżący i następny oraz jego aktualizacji,

- informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom,

- poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach priorytetu 4,

- zleceń płatności, w tym zleceń płatności zaliczkowych,

- informacji o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 32 ustawy, w zakresie niezbędnym do dochodzenia zwrotu tej pomocy,

- informacji o wystąpieniu nieprawidłowości i błędów w trakcie przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy;

3) ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013, przez:

a) prowadzenie oceny i rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych określonych w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730),

b) prowadzenie oceny zamówień w stosunku do beneficjentów niemających obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pod kątem zachowania zasady konkurencyjności oraz racjonalności poniesionych wydatków,

c) przeprowadzanie w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy kontroli:

- o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy,

- operacji na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy,

d)4) wydawanie decyzji administracyjnych:

- określających kwoty przypadające do zwrotu z tytułu wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem albo z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), albo środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności z tytułu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

e) zapobieganie nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywanie i usuwanie oraz przekazywanie informacji dotyczących stwierdzonych nadużyć lub nieprawidłowości do instytucji zarządzającej,

f) przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy,

g) przygotowywanie prognozy wydatków w ramach priorytetu 4 oraz aktualizację tej prognozy.

2. Samorząd województwa realizuje zadania instytucji zarządzającej, o których mowa w ust. 1, w sposób zapewniający:

1) prawidłowe, rzetelne, bezstronne, sprawne i terminowe wykonanie tych zadań;

2) wdrożenie zatwierdzonych przez instytucję zarządzającą programem warunków technicznych w zakresie trybu przygotowywania, obiegu i kontroli dokumentów, służących prawidłowemu wykonywaniu tych zadań;

3) bezpieczeństwo informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem tych zadań.

§ 3. 1. Roczny plan kontroli, o którym mowa w art. 29 ustawy, samorząd województwa przygotowuje i przekazuje instytucji zarządzającej do akceptacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, na który jest sporządzany plan.

2. Dokumentację, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, przechowuje się do dnia 31 grudnia 2028 r.

§ 4. Samorządowi województwa wykonującemu zadania instytucji zarządzającej przyznaje się pomoc techniczną objętą programem, o której mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 78 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.5)), zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).

