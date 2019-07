Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1977) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 stycznia 2018 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 17 maja 2019 r., a jej stronami tego dnia stały się1):

Królestwo Belgii

Belize

Wielonarodowe Państwo Boliwia

Republika Chorwacji

Republika Dominikańska

Republika Ekwadoru

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Grenada

Królestwo Hiszpanii

Republika Kuby

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Republika Federalna Niemiec

Republika Nikaragui

Republika Panamy

Republika Paragwaju

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Federacja Saint Kitts i Nevis

Republika Salwadoru

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Unia Europejska

Węgry

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w chwili zdeponowania dokumentu ratyfikacyjnego podane poniżej państwa złożyły następujące oświadczenia:

Królestwo Belgii

Oświadczenie:

„W odniesieniu do art. 20 (Przywileje i immunitety) ust. 5 i 6 Królestwo Belgii oświadcza, że w przypadku otwarcia biura Międzynarodowej Fundacji UE-LAC w Belgii wypłacane przez Fundację wynagrodzenia i honoraria personelu biura nie zostaną zwolnione z opodatkowania.”

Declaration:

“With reference to Artide 20 (Privileges and Immunities) (5) and (6), the Kingdom of Belgiurn declares that, in the event that the EU-LAC International Foundation opens an office in Belgium, it will not grant an exemption from taxes on the salaries and emoluments of staff paid by the Foundation.”

Republika Francuska

Oświadczenie:

„W związku z art. 21 Umowy „Języki Fundacji” Francja przypomina, że język francuski jest jednym z języków roboczych używanych w ramach partnerstwa strategicznego między Ameryką Łacińską i Karaibami a Unią Europejską oraz oświadcza, że będzie używać tego języka podczas prac i działalności Międzynarodowej Fundacji UE-LAC.”

Declaration:

“In accordance with Artide 21 of the Agreement ʽLanguages of the Foundation', France recalls that French is one of the working languages used in the framework of the strategic partnership between Latin America and the Caribbean and the European Union and that it will use this language in the context of the work and activities of the EU-LAC International Foundation.”

Republika Federalna Niemiec

Oświadczenie:

„Republika Federalna Niemiec pragnie zwrócić uwagę na fakt, że żadne dodatkowe przywileje podatkowe, ponad przywileje określone w art. 20 ust. 5 i 6 Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, nie zostaną przyznane w umowie w sprawie siedziby zawartej na podstawie art. 20 ust. 2 Umowy.”

Declaration:

“The Federal Republic of Germany would like to draw attention to the fact that no taxation privileges above and beyond those set out in Artide 20(5) and (6) of the Agreement establishing the EU-LAC International Foundation can be granted in the Headquarters Agreement to be concluded pursuant to Artide 20(2) of the Agreement.”

Republika Portugalska

Oświadczenie:

„Portugalia niniejszym oświadcza, że język portugalski jako jeden z języków używanych w ramach partnerstwa strategicznego między Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami będzie jednym z języków roboczych Fundacji, w związku z postanowieniem art. 21 Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC.”

Declaration:

“Portugal hereby declares that Portuguese, as one of the languages used by the strategic partnership between the European Union and Latin America and the Caribbean, shall be one of the working languages of the Foundation, in accordance with the provisions of Article 21 of the Agreement establishing the EU-LAC International Foundation.”