§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 3 uchyla się pkt 1;

2) w § 7:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) corocznie w terminie do dnia 18 maja, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej otrzymanych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5, § 5 pkt 4, § 6 pkt 5, § 8 pkt 2, § 9 pkt 13 i § 11 pkt 11 oraz informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej opracowanej przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki zbrojeniowej i dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, opracowuje "Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych" i przesyła do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury;",

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) przesyła "Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", o której mowa w pkt 9, do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;".