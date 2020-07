§ 5.

W przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy, podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów:

1) wymóg, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 382), zwanego dalej "rozporządzeniem dotyczącym dobrostanu zwierząt", uznaje się za spełniony, jeżeli wymóg ten jest realizowany co najmniej przez 140 dni w okresie od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt 2 tego rozporządzenia, do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "płatnością dobrostanową" - w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia;

2) w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt:

a) warunek posiadania co najmniej jednej lochy oznakowanej kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowanej w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik posiada taką lochę przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

b) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt, który został sporządzony przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją",

c) do wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej nie jest wymagane dołączenie kopii stron, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt, a kopie tych stron rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

d) w przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w lit. c, w terminie określonym w tym przepisie lub przekazał niekompletne informacje, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub przekazania tych informacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub przekazał już te informacje,

e) płatność dobrostanowa w ramach odpowiedniego wariantu nie przysługuje, jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w lit. d, rolnik odpowiednio nie dostarczył lub nie uzupełnił kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt;

3) w przypadku określonym w § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt, nieutrzymywanie loch w systemie jarzmowym i przestrzeganie wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b załącznika nr 3 do tego rozporządzenia, ustala się na podstawie wniosku, dokumentów złożonych w toku postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej i danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na dzień sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c tego rozporządzenia.