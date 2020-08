§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 857) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. 1. W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o przystąpienie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r., a zda ten egzamin w sesji wiosennej 2020 r., wniosek uważa się za niezłożony.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do złożenia wniosku o przystąpienie do części teoretycznej albo praktycznej PESoz w sesji jesiennej 2020 r.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, CEM dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez daną osobę za zgłoszenie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r.

4. W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o przystąpienie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r., a zda część PESoz w sesji wiosennej 2020 r. i będzie przystępowała do pozostałej części PESoz w sesji jesiennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej przez daną osobę za zgłoszenie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłacie za zdaną część PESoz.

5. W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o przystąpienie do części PESoz w sesji jesiennej 2020 r. i zda tę część w sesji wiosennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej za zgłoszenie do tej części PESoz.

6. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3–5, nastąpi na rachunek bankowy, z którego opłata ta wpłynęła na rachunek bankowy CEM, po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu. CEM informuje wnoszącego opłatę za zgłoszenie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r., że koszty związane z jej zwrotem obciążają wnoszącego opłatę.

7. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3–5, nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.”.