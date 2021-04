§ 4.

1. Zarządzający portem lotniczym w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o których mowa w § 3, przystępuje do przeprowadzenia konsultacji, zapewniając podmiotom uprawnionym do uczestnictwa w konsultacjach dostęp do metody oceny hałasu i wyników oceny hałasu, wykonanych przez zarządzającego portem lotniczym, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku I do rozporządzenia nr 598/2014, łącznie ze streszczeniem i podsumowaniem w języku niespecjalistycznym.

2. Do przeprowadzenia konsultacji zarządzający portem lotniczym przedkłada informacje o:

1) zastosowanej metodzie oceny hałasu;

2) wpływie hałasu emitowanego przez ruch lotniczy opisanego z zastosowaniem co najmniej wskaźników hałasu L DWN i L N , określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, sposobie ich określenia i obliczenia oraz innych dodatkowych wskaźnikach hałasu opartych na obiektywnych kryteriach - jeżeli zostały zastosowane;

3) szacowanej liczbie osób narażonych na hałas emitowany przez statki powietrzne wynikającej z własnej analizy informacji przekazanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego zaangażowane w proces planowania przestrzennego;

4) aktualnym stanie w porcie lotniczym, w tym o:

a) umiejscowieniu, otoczeniu, charakterystyce infrastruktury, w tym pola manewrowego,

b) natężeniu ruchu lotniczego i flocie statków powietrznych, uwzględniając dane o statkach powietrznych marginalnie zgodnych, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 598/2014,

c) wielkości obsługiwanego ruchu lotniczego i przewozu lotniczego,

d) przepustowości i parametrach koordynacyjnych - jeżeli zostały ustalone,

e) celach w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez zarządzającego portem lotniczym,

f) wynikach oceny stanu akustycznego środowiska dokonanej na podstawie strategicznej mapy hałasu dla portu lotniczego, w tym o szacowanych liczbach ludności narażonej na hałas, wyrażonych wskaźnikami hałasu L DWN i L N , określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

g) istniejących i planowanych środkach mających na celu zarządzanie hałasem emitowanym przez statki powietrzne, środkach wdrożonych w ramach zrównoważonego podejścia oraz opis ich skutków dla poziomu hałasu i udziału w emisji hałasu, w odniesieniu do:

- zmniejszenia hałasu u źródła, na podstawie zgromadzonych informacji o obecnej flocie statków powietrznych, spodziewanych udoskonaleniach technicznych i planach odnowienia floty,

- planowania i zagospodarowania przestrzennego, na podstawie zgromadzonych informacji o stosowanych instrumentach planowania przestrzennego oraz środkach służących zmniejszaniu hałasu, takich jak programy izolacji akustycznej lub środki mające na celu ograniczenie obszaru użytkowanych gruntów wrażliwych, o których mowa w pkt 1.4.2 lit. a i b załącznika I do rozporządzenia nr 598/2014, procesów konsultacji w sprawie środków związanych z użytkowaniem gruntów, monitorowaniem nielegalnego przekraczania zabudową granic sąsiednich działek ewidencyjnych oraz szacowanej liczby osób narażonych na hałas emitowany przez statki powietrzne, z rozróżnieniem istniejących, nowo wybudowanych lub planowanych osiedli mieszkalnych, o których mowa w pkt 2.4 załącznika I do rozporządzenia nr 598/2014,

- operacyjnych środków ochrony przed hałasem, w zakresie, w jakim środki te nie ograniczają przepustowości portu lotniczego, w tym użytkowania preferowanych dróg startowych, korzystania z tras preferowanych ze względu na hałas, korzystania z procedur służących zmniejszeniu poziomu hałasu przy starcie i lądowaniu, zakresu, w jakim środki te są regulowane na podstawie kluczowych wskaźników skuteczności działania, o których mowa w załączniku I w sekcji 1 pkt 2.1 do rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013,

- ograniczeń operacyjnych, w tym o:

- - wykorzystaniu ograniczeń o charakterze globalnym, takich jak ograniczenia w odniesieniu do liczby operacji lub ilościowe limity hałasu,

- - stosowaniu ograniczeń w stosunku do określonych statków powietrznych, takich jak wycofywanie z eksploatacji statków powietrznych marginalnie zgodnych, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 598/2014,

- - stosowaniu ograniczeń częściowych, w podziale na środki stosowane w ciągu dnia i w nocy,

- - stosowanych instrumentach finansowych, takich jak opłaty lotniskowe z tytułu emisji hałasu;

5) prognozowanym stanie w porcie lotniczym, bez uwzględnienia nowych środków, uwzględniającym plany rozwoju i rozbudowy portu lotniczego, w tym określone w planie generalnym lotniska użytku publicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem:

a) zmian infrastruktury portu lotniczego,

b) zmian procedur podejścia do lądowania, procedur odlotu oraz procedur służących zmniejszeniu poziomu hałasu przy starcie i lądowaniu,

c) zmian przepustowości i parametrów koordynacyjnych - jeżeli zostały ustalone,

d) zmian floty statków powietrznych,

e) zmian wielkości i charakterystyki prognozowanego ruchu lotniczego i przewozu lotniczego,

f) zmian wpływu hałasu związanego z realizacją planów rozwoju i rozbudowy portu lotniczego, w tym zwiększeniem przepustowości oraz rozbudową infrastruktury pola ruchu naziemnego i scentralizowanej infrastruktury portu lotniczego oraz zmianami tras i procedurami ruchu lotniczego,

g) zmian dotyczących korzyści wynikających z dodatkowej przepustowości dla regionu i sieci zarządzania europejskim ruchem lotniczym (EATMN) w przypadku zwiększenia przepustowości portu lotniczego,

h) skutków utrzymania ogólnego poziomu hałasu bez przyjmowania dalszych środków, łącznie z opisem tych środków, które już zostały zaplanowane w celu zmniejszenia wpływu hałasu w tym samym okresie,

i) zmian prognozowanych linii równego poziomu hałasu, w tym oszacowanie liczby osób narażonych na hałas emitowany przez statki powietrzne, z rozróżnieniem istniejących, nowo wybudowanych lub planowanych osiedli mieszkalnych, o których mowa w pkt 2.4 załącznika I do rozporządzenia nr 598/2014,

j) wyników oceny konsekwencji i możliwych kosztów niepodejmowania działania na rzecz zmniejszenia wpływu zwiększonej emisji hałasu - jeżeli przewiduje się taką możliwość;

6) wynikach oceny dodatkowych środków, w tym o:

a) dostępnych dodatkowych środkach, łącznie ze wskazaniem głównych powodów ich wyboru, środkach wybranych do dalszej analizy i o rezultatach analizy kosztów i wyników, w szczególności kosztów wprowadzenia tych środków, szacowanej liczbie osób, które skorzystają z wprowadzenia tych środków, oraz ramach czasowych, a także hierarchicznej skuteczności poszczególnych środków,

b) potencjalnych skutkach, jakie proponowane dodatkowe środki będą miały w obszarze środowiska i konkurencji dla innych portów lotniczych, operatorów statków powietrznych i innych zainteresowanych podmiotów,

c) uzasadnieniu wyboru preferowanej opcji;

7) wyrażonych ilościowo wynikach oceny opłacalności ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu, w odniesieniu do:

a) przewidywanych korzyści w zakresie emisji hałasu z zastosowania planowanych środków, obecnie i w przyszłości,

b) bezpieczeństwa operacji lotniczych, z uwzględnieniem ryzyka stron trzecich,

c) przepustowości portu lotniczego,

d) skutków dla sieci zarządzania europejskim ruchem lotniczym (EATMN).

3. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach są:

1) operatorzy statków powietrznych wykonujący operacje regularne w porcie lotniczym;

2) instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej;

3) koordynator, o którym mowa w art. 67b ust. 1 ustawy, albo organizator rozkładów lotów, o którym mowa w art. 67e ust. 1 ustawy - jeżeli zostali powołani;

4) menedżer sieci, o którym mowa w art. 2 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/123 z dnia 24 stycznia 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2019, str. 1);

5) organy jednostek samorządu terytorialnego zaangażowane w proces planowania przestrzennego;

6) społeczność lokalna i przedsiębiorcy, którzy podlegają aktualnie lub mogą podlegać w przyszłości oddziaływaniu na hałas generowany przez statki powietrzne, przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

4. Zarządzający portem lotniczym, co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia konsultacji:

1) publikuje zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji na swojej stronie internetowej;

2) występuje do Prezesa Urzędu oraz wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego miejscowo ze względu na położenie portu lotniczego, o publikację zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji na ich stronach internetowych;

3) przekazuje zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji:

a) operatorom statków powietrznych, których mogą dotyczyć działania związane z ograniczeniem hałasu, bezpośrednio albo za pośrednictwem komitetu przewoźników lotniczych lub komitetu koordynacyjnego - jeżeli zostały utworzone,

b) instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej,

c) menedżerowi sieci, o którym mowa w art. 2 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/123 z dnia 24 stycznia 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011,

d) koordynatorowi, o którym mowa w art. 67b ust. 1 ustawy, albo organizatorowi rozkładów lotów, o którym mowa w art. 67e ust. 1 ustawy - jeżeli zostali powołani

- wraz z metodą oceny hałasu i wynikami oceny hałasu, łącznie ze streszczeniem i podsumowaniem w języku niespecjalistycznym.

5. W celu zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, zarządzający portem lotniczym, w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia konsultacji, udostępnia informację o rozpoczęciu konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji społecznej innych niż środki, o których mowa w ust. 4, w tym w prasie lokalnej oraz lokalnej rozgłośni radiowej.

6. Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji zawiera informacje dotyczące:

1) celu i przedmiotu konsultacji;

2) zasięgu terytorialnego konsultacji;

3) daty rozpoczęcia, zakończenia oraz formy konsultacji;

4) formy, sposobu i miejsca dostępu do udokumentowanej metody oceny hałasu i wyników oceny hałasu;

5) terminu zgłaszania uwag, opinii lub wniosków, nie krótszego niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia konsultacji, oraz sposobu i miejsca ich zgłaszania;

6) podmiotu właściwego do rozpatrzenia opinii, uwag lub wniosków.