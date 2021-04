§ 3.

1. Obszar pomnika historii "Tykocin - historyczny zespół miasta" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń miasta, położonego równoleżnikowo wzdłuż brzegu rzeki Narwi, i jest ograniczony od północy - rzeką Narew, od południa - ulicą Zagumienną, Choroszczańską, terenem dawnego klasztoru bernardynów, ulicą Kaczorowską i Holendry, od wschodu - cmentarzem rzymskokatolickim, od zachodu - cmentarzem żydowskim.

2. Granica pomnika historii biegnie na południe od linii brzegowej rzeki Narwi wschodnią granicą działki nr 1484/1, fragmentem północnej granicy działki nr 1820/4, dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki nr 1524/2 (z wyłączeniem tej działki), przecina działkę nr 1820/4 linią prostą łączącą ten narożnik z północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1947, dalej biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 1947, z włączeniem obszaru działki nr 2097, południową granicą działki nr 1946, z włączeniem obszaru działki nr 1982 wraz z wąskim odcinkiem działki nr 2040/2 będącym przedłużeniem działki nr 1982 oraz obszaru działek nr 2109/1, nr 2109/2, nr 2110/1, nr 2110/2, dalej biegnie południową granicą działek nr 1676/2, nr 1676/1, nr 1364, z włączeniem obszaru działki nr 1398 i przylegającego do niej fragmentu działki nr 1399, przecina działkę nr 1364 linią prostą łączącą północno-wschodni narożnik działki nr 1399 z północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1676/1, biegnie fragmentem północnej granicy tej działki, fragmentem północno-zachodniej granicy działki nr 1647/1, po łuku - granicą zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 1631, zachodnią granicą działki nr 1439, wzdłuż rzeki, tj. fragmentem południowej granicy działki nr 1146 (z wyłączeniem tej działki), dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 1484/1.

3. Mapa pomnika historii "Tykocin - historyczny zespół miasta" stanowi załącznik do rozporządzenia.