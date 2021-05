§ 5.

1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane przez beneficjenta, bezpośrednio i wyłącznie związane z działaniem, na które udzielono wsparcia, niezbędne do jego realizacji, ponoszone w sposób efektywny, skuteczny i zgodny z zasadami gospodarności, które są możliwe do zidentyfikowania, w szczególności przez wprowadzenie do ewidencji księgowej.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

3. W przypadku ubiegania się o wsparcie stanowiące pomoc de minimis podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia załącza do wniosku o udzielenie wsparcia:

1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w terminie 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);

3) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w terminie 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.