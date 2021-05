Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 904) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W 2021 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu oraz zgłoszenia zmian do tych wniosków składa się w terminie do dnia 17 czerwca.