Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH GESUT

Rozdział 1

Powiatowa baza GESUT

1. Usługi publikujące dane z powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu są zgodne ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS).

2. Usługi WMS i WFS publikują dane w podziale na warstwy:

1) Sieć wodociągowa;

2) Sieć kanalizacyjna;

3) Sieć elektroenergetyczna;

4) Sieć gazowa;

5) Sieć ciepłownicza;

6) Sieć telekomunikacyjna;

7) Sieć specjalna;

8) Sieć niezidentyfikowana;

9) Urządzenia towarzyszące.

3. Szczegółową charakterystykę warstw i stosowanych symboli graficznych określa tabela nr 1.

Tabela nr 1





4. Wszystkie obiekty wymienione w tabeli nr 1 są widoczne dla zakresu od 25px/m do 0.1px/m i prezentowane linią grubości 1px z halo 1px (RGB 255,255,255), natomiast w przedziale od 0.5px/m do 0.1 px/m wszystkie obiekty prezentowane są linią grubości 2px z halo 2px (RGB 255,255,255) i pomija się opisy, symbole i obiekty krótsze niż 10px. Do opisu obiektów (etykiet) używana jest czcionka prosta 10px.

5. Szczegółową charakterystykę parametrów funkcji GetMap dla usługi WMS określa tabela nr 2.

Tabela nr 2









6. Podstawowe parametry wykorzystywane przez funkcję GetFeatureInfo dla usługi WMS określa tabela nr 3, a pozostałe wymagane parametry nieujęte w tabeli nr 3 są tożsame z parametrami funkcji GetMap przedstawionymi w tabeli nr 2.

Tabela nr 3





7. Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla wszystkich warstw określa tabela nr 4.

Tabela nr 4





8. Strukturę odpowiedzi GetFeatureInfo w formacie XML określa poniższy schemat aplikacyjny.













9. Struktura odpowiedzi GetFeature dla zbioru obiektów zwracanych w usłudze WFS jest analogiczna w zakresie atrybutów obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS, o której mowa w ust. 8.

Rozdział 2

Krajowa baza GESUT

1. Usługi publikujące dane z krajowej bazy GESUT są zgodne ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS).

2. Usługi WMS i WFS publikują dane w podziale na warstwy:

1) Hydranty;

2) Turbiny wiatrowe;

3) Wieże telekomunikacyjne;

4) Stacje ładowania pojazdów.

3. Szczegółową charakterystykę warstw i stosowanych symboli graficznych określa tabela nr 5.

Tabela nr 5





4. Szczegółową charakterystykę parametrów funkcji GetMap dla usługi WMS określa tabela nr 6.

Tabela nr 6





5. Podstawowe parametry wykorzystywane przez funkcję GetFeatureInfo dla usługi WMS określa tabela nr 7, a pozostałe wymagane parametry nieujęte w tabeli nr 7 są tożsame z parametrami funkcji GetMap przedstawionymi w tabeli nr 6.

Tabela nr 7

6. Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla wszystkich warstw określa tabela nr 8.

Tabela nr 8





7. Strukturę odpowiedzi GetFeatureInfo w formacie XML określa poniższy schemat aplikacyjny.





8. Struktura odpowiedzi GetFeature dla zbioru obiektów zwracanych w usłudze WFS jest analogiczna w zakresie atrybutów obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS, o której mowa w ust. 7.