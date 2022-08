Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 11 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1770)

Załącznik nr 1

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW

1. Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.

2. Każdemu dziecku udostępnia się:

1) w pierwszym semestrze:

a) 11 porcji obejmujących jabłka - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

b) 4 porcje obejmujące gruszki - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

c) 1 porcję obejmującą śliwki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

d) 3 porcje obejmujące sok owocowy - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,2 l,

e) 5 porcji obejmujących marchew - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

f) 3 porcje obejmujące rzodkiewkę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

g) 1 porcję obejmującą paprykę słodką - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

h) 5 porcji obejmujących pomidory - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

i) 1 porcję obejmującą kalarepę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g;

2) w drugim semestrze:

a) 10 porcji obejmujących jabłka - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

b) 4 porcje obejmujące gruszki - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

c) 1 porcję obejmującą truskawki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 100 g,

d) 3 porcje obejmujące sok owocowy - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,2 l,

e) 6 porcji obejmujących marchew - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

f) 4 porcje obejmujące rzodkiewkę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

g) 5 porcji obejmujących pomidory - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

h) 1 porcję obejmującą kalarepę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g.

3. Każdą porcję owoców i warzyw udostępnia się dzieciom innego dnia.

4. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 2 porcje owoców i warzyw.

5. Udostępniane dzieciom owoce i warzywa nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

6. Jabłka, gruszki, śliwki, truskawki oraz rzodkiewki i pomidory udostępnia się dzieciom w całości.

7. Jabłka, gruszki, truskawki, śliwki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory i kalarepę udostępnia się dzieciom w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia.

8. Truskawki, śliwki i paprykę słodką udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone do szkoły podstawowej.

9. Średnica pomidorów udostępnianych dzieciom w ramach porcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. g, wynosi nie więcej niż 40 mm.

10. Jeżeli marchew, paprykę słodką lub kalarepę udostępnia się w częściach, to:

1) są one uzyskane z warzyw odpowiadających normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007;

2) nie występują na nich objawy gnicia lub zepsucia, które powodowałyby ich niezdatność do spożycia.

11. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się w całości, to odpowiadają one normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1.

12. Śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory i kalarepę udostępnia się w opakowaniach jednostkowych zapewniających zachowanie ich właściwej jakości. Oznakowanie umieszczone na tych opakowaniach obejmuje co najmniej informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a, e-h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.).

13. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji owoców i warzyw nie udostępnia się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.