Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 18 listopada 2025 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 16)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne



§ 1. Rozporządzenie określa:



1) jednostki organizacyjne właściwe do prowadzenia szkolenia kandydatów na przewodników psów służbowych, przewodników psów służbowych i psów służbowych, właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych oraz kandydatów na żołnierzy-jeźdźców, żołnierzy-jeźdźców i koni służbowych, a także rodzaje i sposób ich szkolenia, zwanego dalej „szkoleniem”;

2) termin ważności upoważnienia i atestu, o których mowa w art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”, oraz sposób ich przedłużania;

3) wymagania zdrowotne i użytkowe psów i koni zapewniające przydatność do użycia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”;

4) tryb nabywania, przekazywania i wycofywania z użycia w Siłach Zbrojnych psów służbowych i koni służbowych, podmiot właściwy do nabywania lub pokrywania kosztów tego nabycia oraz sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych i ewidencji koni służbowych;

5) tryb pozyskiwania psów kontraktowych oraz sposób prowadzenia ewidencji psów kontraktowych;

6) sposób znakowania zakwalifikowanych do służby psów służbowych, psów kontraktowych i koni służbowych oraz wzory dowodu tożsamości psa służbowego, psa kontraktowego oraz dowodu tożsamości konia służbowego;

7) sposób utrzymania i używania psów służbowych, psów kontraktowych i koni służbowych w Siłach Zbrojnych;

8) zakres opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, i końmi służbowymi wycofanymi z użycia i tryb udzielania zgody na leczenie tych zwierząt w zakładach leczniczych dla zwierząt innych niż zakłady podległe Ministrowi Obrony Narodowej;

9) sposób sprawowania nadzoru nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, końmi służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, i końmi służbowymi wycofanymi z użycia;

10) tryb odbierania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia i konia służbowego wycofanego z użycia opiekunowi oraz organizacji, o której mowa w art. 257 ust. 7 ustawy, zwanej dalej „organizacją”;

11) sposób żywienia, wielkość normy wyżywienia dla psa służbowego, psa kontraktowego i konia służbowego oraz normy wyżywienia dla psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, i konia służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt;

12) tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego, psa kontraktowego lub konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, i konia służbowego wycofanego z użycia, a także sposób ustalania wysokości tego ryczałtu;

13) tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego, psa kontraktowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, lub konia służbowego wycofanego z użycia, w tym kosztów produktów leczniczych;

14) wzór kontraktu, o którym mowa w art. 254 pkt 2 ustawy;

15) wzór upoważnienia i atestu, o którym mowa w art. 255 ust. 3 ustawy;

16) wzór protokołu odebrania opiekunowi lub organizacji psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia;

17) wzory protokołów wycofania psa służbowego i wycofania konia służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dysponent środków budżetu państwa - kierownika państwowej jednostki budżetowej ustanowionego przez Ministra Obrony Narodowej w sposób określony w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846);

2) szkolenie doskonalące - czynności realizowane przez przewodnika psa służbowego oraz właściciela psa kontraktowego w formie ćwiczeń przeprowadzanych cyklicznie w celu podniesienia sprawności użytkowej psa oraz czynności realizowane cyklicznie przez żołnierzy-jeźdźców w celu podniesienia umiejętności jeździeckich i zdolności ujeżdżeniowych koni;

3) szkolenie uzupełniające - czynności realizowane przez przewodnika psa służbowego oraz właściciela psa kontraktowego w formie ćwiczeń przeprowadzanych doraźnie w celu usunięcia niedociągnięć w szkoleniu przewodnika, właściciela i psa.

Rozdział 2

Jednostki organizacyjne właściwe do prowadzenia szkolenia kandydatów na przewodników psów służbowych, przewodników psów służbowych i psów służbowych, właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych oraz kandydatów na żołnierzy-jeźdźców, żołnierzy-jeźdźców i koni służbowych, a także rodzaje i sposób ich szkolenia termin ważności upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa służbowego i upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa kontraktowego, atestu psa służbowego i atestu psa kontraktowego oraz sposób ich przedłużania

§ 3. 1. Jednostką organizacyjną właściwą do prowadzenia szkolenia kandydatów na przewodników psów służbowych, przewodników psów służbowych i psów służbowych, właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych jest Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, zwany dalej „Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej”.

1a.1) Jednostką organizacyjną właściwą do prowadzenia szkolenia właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych o specjalności ratowniczej jest również 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej.

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych szkolenie kandydatów na przewodników psów służbowych, przewodników psów służbowych i psów służbowych, właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych może być realizowane w innych specjalistycznych ośrodkach w kraju i poza jego granicami.

§ 4. 1.2) Podstawowym sposobem szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 1a, jest szkolenie stacjonarne prowadzone w formie kursu specjalistycznego. Szkolenie może odbywać się również w formie niestacjonarnej.

2. W przypadku szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 1a, egzamin końcowy przeprowadza jednostka organizacyjna właściwa do prowadzenia szkolenia.3) Pozytywny wynik egzaminu potwierdza się wydaniem przewodnikowi upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa służbowego, a właścicielowi psa kontraktowego - upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa kontraktowego.

3. Wzór upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa służbowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór atestu psa służbowego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wzór upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa kontraktowego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Wzór atestu psa kontraktowego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. Upoważnienia oraz atesty są ważne przez 12 miesięcy.

8.4) Przedłużenie ważności upoważnień i atestów na kolejny okres do 12 miesięcy następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu weryfikującego umiejętności przewodnika psa służbowego i psa służbowego oraz właściciela psa kontraktowego i psa kontraktowego przed komisją powołaną przez jednostkę organizacyjną właściwą do prowadzenia szkolenia, która wydała przewodnikowi upoważnienie do wykonywania czynności z użyciem psa służbowego, a właścicielowi psa kontraktowego - upoważnienie do wykonywania czynności z użyciem psa kontraktowego.

9. Stwierdzenie przez komisję utraty sprawności użytkowej psa służbowego lub psa kontraktowego skutkuje nieprzedłużeniem ważności upoważnienia i atestu oraz skierowaniem przewodnika psa służbowego wraz z psem lub właściciela psa kontraktowego wraz z psem na szkolenie uzupełniające do jednostki organizacyjnej, w której był prowadzony kurs specjalistyczny.

10. Komisja potwierdza niezaliczenie szkolenia uzupełniającego oraz brak możliwości przekwalifikowania psa służbowego lub psa kontraktowego na inną specjalność, wydając orzeczenie o nieprzedłużeniu ważności upoważnienia i atestu oraz o braku przydatności psa do użycia w Siłach Zbrojnych.

§ 5.5) Podnoszenie sprawności użytkowej psa służbowego i psa kontraktowego może odbywać się w postaci szkoleń doskonalących, będących formą specjalistycznego szkolenia, prowadzonych w jednostkach wojskowych, na których stanie znajdują się psy, Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej, 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej lub innych specjalistycznych ośrodkach w kraju i poza jego granicami.

§ 6.6) Szkolenie kandydatów na przewodników psów służbowych, przewodników psów służbowych i psów służbowych oraz właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 1a, oraz ośrodków, o których mowa w § 3 ust. 2, w sposób mający na celu uzyskanie i podnoszenie umiejętności pracy z psem oraz uzyskanie przez psa służbowego i psa kontraktowego specjalności przydatnej w Siłach Zbrojnych.

§ 7. Jednostką organizacyjną właściwą do prowadzenia szkolenia kandydatów na żołnierzy-jeźdźców, żołnierzy-jeźdź-ców oraz koni służbowych jest Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, który jest pododdziałem Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

§ 8. 1. Kandydaci na żołnierzy-jeźdźców, żołnierze-jeźdźcy oraz konie służbowe odbywają następujące rodzaje szkoleń:

1) szkolenie podstawowe;

2) szkolenie doskonalące.

2. Szkolenia są realizowane w obiektach przydzielonych dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego lub w innych miejscach, jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia.

3. Szkolenie podstawowe kandydatów na żołnierzy-jeźdźców i koni służbowych jest prowadzone w sposób mający na celu uzyskanie wiedzy z podstaw jeździectwa, zasad sprawowania należytej opieki i właściwego użytkowania konia służbowego oraz osiągnięcie przez konia podstawowej zdolności ujeżdżeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zachowania się w ruchu ulicznym.

4. Szkolenie doskonalące dotyczy żołnierzy-jeźdźców i koni używanych w Siłach Zbrojnych i jest szkoleniem cyklicznym, długookresowym, wieloetapowym oraz opartym na programie szkolenia pododdziałów reprezentacyjnych. Szkolenie to obejmuje:

1) szkolenie kawaleryjskie;

2) szkolenie jeździeckie w dyscyplinach:

a) skoki,

b) ujeżdżanie.

5. Szkolenie kandydatów na żołnierzy-jeźdźców, żołnierzy-jeźdźców oraz koni służbowych jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, w sposób mający na celu podnoszenie umiejętności jeździeckich kandydatów na żołnierzy-jeźdźców i żołnierzy-jeźdźców oraz zdolności ujeżdżeniowych koni.

§ 9. Szkolenia, o których mowa w § 8, są prowadzone w sposób niemający negatywnego wpływu na stan zdrowia i dobrostan szkolonych koni oraz niepowodujący u tych zwierząt zbędnego stresu.

Rozdział 3

Wymagania zdrowotne i użytkowe psów i koni zapewniające przydatność do użycia w Siłach Zbrojnych

§ 10. 1. Do użycia w Siłach Zbrojnych przyjmuje się psy spełniające następujące wymagania zdrowotne:

1) klinicznie zdrowe, w wieku od 6 do 30 miesięcy;

2) z prawidłową budową anatomiczną i odpowiednią kondycją psychofizyczną;

3) wolne od chorób układowych, nabytych, wrodzonych, dziedzicznych lub innych mogących mieć negatywny wpływ na ich efektywność w pracy;

4) posiadające zdrowe, kompletne uzębienie, bez implantów, wad zgryzu i uszkodzeń powierzchni zębów uniemożliwiających prawidłowe gryzienie oraz niewykazujące objawów chorób przyzębia;

5) mające prawidłową postawę w typie ras użytkowych.

2. Do użycia w Siłach Zbrojnych przyjmuje się psy spełniające następujące wymagania użytkowe:

1) okazujące pewność siebie podczas odbierania różnych bodźców pochodzących ze środowiska;

2) okazujące zauważalny poziom ciekawości i socjalizacji;

3) wykazujące chęć współpracy z przewodnikiem;

4) posiadające wrodzoną predyspozycję do pracy.

§ 11. 1. Do użycia w Siłach Zbrojnych przyjmuje się konie spełniające następujące wymagania zdrowotne:

1) klinicznie zdrowe oraz niepochodzące z gospodarstw objętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem choroby zwierząt, w dobrej kondycji, w wieku od 3 do 8 lat;

2) wolne od wad głównych, takich jak dychawica świszcząca, łykawość, wartogłowienie, przewlekłe schorzenie wewnętrznej części oka powstałe na tle nieurazowym;

3) mające prawidłową budowę ciała.

2. Do użycia w Siłach Zbrojnych przyjmuje się konie spełniające następujące wymagania użytkowe:

1) ujeżdżone i przygotowane do pracy pod siodłem;

2) pokonujące pod jeźdźcem swobodnie pojedyncze przeszkody parkurowe;

3) pozbawione narowów, niezłośliwe, o spokojnym, zrównoważonym charakterze, prawidłowo znoszące transport w ko-niowozach.

Rozdział 4

Tryb nabywania, przekazywania i wycofywania z użycia w Siłach Zbrojnych psów służbowych i koni służbowych, podmiot właściwy do nabywania lub pokrywania kosztów tego nabycia oraz sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych i ewidencji koni służbowych

§ 12. Nabywanie psów służbowych i koni służbowych na potrzeby Sił Zbrojnych jest dokonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.7)).

§ 13. 1. Nabywanie psów służbowych na potrzeby Sił Zbrojnych jest dokonywane przez komisję powołaną przez komendanta Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej.

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych nabywanie psów służbowych może być dokonywane przez komisję powołaną przez właściwych dysponentów środków budżetu państwa:

1) dowódcę Jednostki Wojskowej nr 2305;

2) dowódcę Jednostki Wojskowej nr 4101;

3) szefa Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

3. Nabywanie koni służbowych na potrzeby Sił Zbrojnych jest dokonywane przez komisję powołaną przez dysponenta środków budżetu państwa, w którego ewidencji są ujęte konie służbowe.

§ 14. Koszty nabycia psa służbowego lub konia służbowego pokrywa się ze środków będących w dyspozycji właściwego dysponenta środków budżetu państwa, w którego ewidencji są ujęte psy służbowe i konie służbowe.

§ 15. 1. W skład komisji, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2, wchodzą co najmniej:

1) przewodniczący;

2) członek;

3) wojskowy lekarz weterynarii Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej.

2. Do składu komisji może być włączony jako obserwator przedstawiciel jednostki wojskowej, na której potrzeby pies służbowy jest nabywany.

3. W skład komisji, o której mowa w § 13 ust. 3, wchodzą co najmniej:

1) przewodniczący;

2) członek;

3) dwóch przedstawicieli jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 7;

4) wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.

4. Do składu komisji, o którym mowa w ust. 3, może być powołany lekarz weterynarii z zakładu leczniczego dla zwierząt specjalizującego się w chorobach koni, innego niż zakład podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z którym dowódca jednostki wojskowej będący dysponentem środków budżetu państwa, w którego ewidencji są ujęte konie, zawarł umowę o opiekę lekarsko-weterynaryjną.

§ 16. 1. Przekazywanie psa służbowego między jednostkami wojskowymi odbywa się komisyjnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego psa służbowego.

2. Psa służbowego przekazuje się wraz z dowodem tożsamości psa służbowego i z wyposażeniem.

3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego psa służbowego jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 17. 1. W przypadku gdy pies służbowy jest przekazywany przewodnikowi albo kandydatowi na przewodnika posiadającym wyszkolenie w innej specjalności niż przekazywany pies służbowy, tego przewodnika albo kandydata na przewodnika wraz z przekazywanym psem kieruje się niezwłocznie na najbliższy kurs specjalistyczny do Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej.

2. W przypadku gdy pies służbowy jest przekazywany przewodnikowi, który ukończył kurs specjalistyczny w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w tej samej specjalności co przekazywany pies służbowy, tego przewodnika wraz z przekazywanym psem kieruje się niezwłocznie na najbliższy kurs uzupełniający tej samej specjalności.

§ 18. 1. Przekazywanie konia służbowego między jednostkami wojskowymi odbywa się komisyjnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego konia służbowego. Wraz z koniem przekazuje się dowód tożsamości konia służbowego, unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny konia, rząd jeździecki oraz sprzęt do pielęgnacji.

2. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego konia służbowego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 19. 1. Wycofania psa służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych dokonuje komisja powołana przez dowódcę jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel komórki do spraw szkolenia jednostki wojskowej, a w Żandarmerii Wojskowej - przedstawiciel pionu dochodzeniowo-śledczego;

2) wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej;

3) inne osoby wyznaczone przez dowódcę jednostki wojskowej.

3. Komisja:

1) kompletuje dokumentację stanowiącą podstawę wycofania, w tym orzeczenie lekarsko-weterynaryjne o stanie zdrowia psa służbowego sporządzone przez wojskowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wyniki badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz orzeczenie komisji, o którym mowa w § 4 ust. 10, w przypadku trwałej utraty sprawności użytkowej;

2) sporządza protokół wycofania psa służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych.

4. Protokół wycofania psa służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych zatwierdza dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę.

5. Wzór protokołu wycofania psa służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 20. 1. W przypadku padnięcia psa służbowego lub upływu 6 miesięcy od dnia utraty albo zaginięcia psa służbowego dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, powołuje komisję w celu ustalenia okoliczności straty psa służbowego.

2. Komisja:

1) w przypadku padnięcia psa służbowego:

a) sporządza protokół padnięcia zwierzęcia służbowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

b) kompletuje i dołącza do protokołu padnięcia zwierzęcia służbowego:

- protokół sekcji zwłok,

- wyniki dodatkowych badań laboratoryjnych

- w sytuacji gdy ich wykonanie jest niezbędne do wyjaśnienia przyczyny padnięcia zwierzęcia;

2) w przypadku upływu 6 miesięcy od dnia utraty albo zaginięcia psa służbowego ustala przyczynę utraty lub zaginięcia zwierzęcia oraz wysokość szkody;

3) sporządza protokół wycofania psa służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych.

§ 21. 1. Wycofania konia służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych dokonuje komisja powołana przez dowódcę jednostki wojskowej będącego dysponentem środków budżetu państwa, w którego ewidencji jest ujęty koń, składająca się z co najmniej czterech członków.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący;

2) przedstawiciel komórki do spraw szkolenia jednostki wojskowej;

3) wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej;

4) inna osoba albo inne osoby wyznaczone przez dowódcę jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 7.

3. W skład komisji może wchodzić również lekarz weterynarii z zakładu leczniczego dla zwierząt specjalizującego się w chorobach koni, innego niż zakład podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z którym dowódca jednostki wojskowej będący dysponentem środków budżetu państwa, w którego ewidencji jest ujęty koń, zawarł umowę o opiekę lekarsko-weterynaryjną.

4. Komisja:

1) kompletuje dokumentację stanowiącą podstawę wycofania konia służbowego, w tym orzeczenie lekarsko-weteryna-ryjne o stanie zdrowia konia służbowego sporządzone przez wojskowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wyniki badań diagnostycznych i laboratoryjnych, negatywny wynik testu wartości użytkowej konia, według karty testu wartości użytkowej konia, której wzór jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia, przeprowadzonego przez komisję powołaną przez dowódcę jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 7, w przypadku trwałej utraty sprawności użytkowej lub braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia;

2) sporządza protokół wycofania konia służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych.

5. Protokół wycofania konia służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych zatwierdza dowódca jednostki wojskowej będący dysponentem środków budżetu państwa, w którego ewidencji jest ujęty koń.

6. Wzór protokołu wycofania konia służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 22. 1. W przypadku padnięcia konia służbowego lub upływu 6 miesięcy od dnia utraty albo zaginięcia konia służbowego dowódca jednostki wojskowej będący dysponentem środków budżetu państwa, w którego ewidencji znajduje się zwierzę, powołuje komisję w celu ustalenia okoliczności straty konia służbowego.

2. Komisja:

1) w przypadku padnięcia konia służbowego:

a) sporządza protokół padnięcia zwierzęcia służbowego,

b) kompletuje i dołącza do protokołu padnięcia zwierzęcia służbowego:

- protokół sekcji zwłok,

- wyniki dodatkowych badań laboratoryjnych

- w sytuacji gdy ich wykonanie jest niezbędne do wyjaśnienia przyczyny padnięcia zwierzęcia;

2) w przypadku upływu 6 miesięcy od dnia utraty albo zaginięcia konia służbowego ustala przyczynę utraty lub zaginięcia zwierzęcia oraz wysokość szkody;

3) sporządza protokół wycofania konia służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych.

§ 23. 1. W przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających uśmiercenie psa służbowego albo konia służbowego, określonych w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 oraz z 2025 r. poz. 1696 i 1795), taką konieczność stwierdza w pisemnej opinii w stosunku do psów służbowych - wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej, a w stosunku do koni służbowych - wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub lekarz weterynarii z zakładu leczniczego dla zwierząt specjalizującego się w chorobach koni, innego niż zakład podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z którym dowódca jednostki wojskowej będący dysponentem środków budżetu państwa, w którego ewidencji są ujęte konie, zawarł umowę o opiekę lekarsko-weterynaryjną.

2. Opinia stanowi podstawę sporządzenia protokołu wycofania psa służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych albo protokołu wycofania konia służbowego z użycia w Siłach Zbrojnych.

§ 24. 1. Ewidencję psów służbowych używanych w Siłach Zbrojnych prowadzą komendant Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej oraz Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego.

2. Ewidencję koni służbowych używanych w Siłach Zbrojnych prowadzą dysponent środków budżetu państwa, w którego ewidencji są ujęte konie, oraz Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego.

§ 25. Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, prowadzi:

1) książkę ewidencji i przeglądów psów służbowych i kontraktowych;

2) książkę ewidencji i przeglądów koni służbowych.

§ 26. Wojskowy lekarz weterynarii wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, zgodnie z właściwością miejscową tego ośrodka, prowadzi:

1) ewidencję psów służbowych i koni służbowych znajdujących się na stanie jednostek wojskowych odpowiednich do właściwości miejscowej tego ośrodka;

2) dokumentację lekarsko-weterynaryjną psów służbowych oraz koni służbowych z wykonanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów leczniczych i pasz leczniczych.

Rozdział 5

Tryb pozyskiwania psów kontraktowych oraz sposób prowadzenia ewidencji psów kontraktowych

§ 27. 1. Psy kontraktowe są pozyskiwane na podstawie kontraktu zawieranego między jednostką wojskową, w której pies będzie używany, a właścicielem psa kontraktowego - żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową na okres od roku do 5 lat.

2. Decyzję o zawarciu kontraktu, zawarciu kolejnego kontraktu albo rozwiązaniu kontraktu podejmuje dowódca jednostki wojskowej, w której pies kontraktowy będzie lub jest używany.

3. Przed zawarciem kontraktu dowódca jednostki wojskowej zasięga opinii wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej o stanie zdrowia psa i przydatności do użycia w Siłach Zbrojnych.

4. Niespełnienie wymagań określonych w § 10 w przypadku psów kontraktowych o specjalności ratowniczej może skutkować niepodpisaniem kontraktu. Wówczas decyzja jest podejmowana przez wojskowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 3, po konsultacji z dowódcą jednostki wojskowej, z uwzględnieniem specyfiki służby psa i jego dobrostanu. Niepodpisanie kontraktu następuje w przypadku wystąpienia u psa wad lub chorób wpływających negatywnie na poziom wykonywania przez niego zadań.

5. W przypadku psów kontraktowych o specjalności ratowniczej wiek przyjęcia do użycia w Siłach Zbrojnych wynosi do 72 miesięcy.

6. Wzór kontraktu na pozyskanie psa kontraktowego do użycia w Siłach Zbrojnych jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

§ 28. Przyjęcie psa kontraktowego na stan jednostki wojskowej i wycofanie go z użycia w Siłach Zbrojnych następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przepisy § 16, § 19 i § 20 stosuje się odpowiednio.

§ 29. 1. Ewidencję psów kontraktowych używanych w Siłach Zbrojnych prowadzą Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego.

2. Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, prowadzi książkę ewidencji i przeglądów psów służbowych i kontraktowych, o której mowa w § 25 pkt 1.

3. Wojskowy lekarz weterynarii wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, zgodnie z właściwością miejscową tego ośrodka, prowadzi:

1) ewidencję psów kontraktowych znajdujących się na stanie jednostek wojskowych odpowiednich do właściwości miejscowej tego ośrodka;

2) dokumentację lekarsko-weterynaryjną psów kontraktowych z wykonanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów leczniczych.

Rozdział 6

Sposób znakowania zakwalifikowanych do służby psów służbowych, psów kontraktowych i koni służbowych oraz wzory dowodu tożsamości psa służbowego, psa kontraktowego oraz dowodu tożsamości konia służbowego

§ 30. 1. Zakwalifikowane do służby psy, jeżeli nie były wcześniej oznakowane, znakuje się przez wszczepienie elektronicznego identyfikatora (mikroczipu), spełniającego wymagania normy ISO 11784 i wykorzystującego technologię HDX lub FDX-B, który może być odczytany przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

2. Zakwalifikowanym do służby psom służbowym wystawia się dowód tożsamości psa służbowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

3. Zakwalifikowanym do służby psom kontraktowym wystawia się dowód tożsamości psa kontraktowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

4. Numer elektronicznego identyfikatora wpisuje się odpowiednio do dowodu tożsamości psa służbowego lub dowodu tożsamości psa kontraktowego.

§ 31. 1. Zakwalifikowane do służby konie są oznakowane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 5 i art. 33 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815 oraz z 2025 r. poz. 1795).

2. Zakwalifikowanym do służby koniom wystawia się dowód tożsamości konia służbowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

Rozdział 7

Sposób utrzymania i używania psów służbowych, psów kontraktowych i koni służbowych w Siłach Zbrojnych

§ 32. 1. Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajdują się psy, może wyrazić zgodę na przebywanie psa wraz z przewodnikiem w miejscu zamieszkania tego przewodnika.

2. Lokalizacja oraz parametry techniczne pomieszczeń dla psów służbowych i psów kontraktowych muszą spełniać minimalne warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 2, poddaje się dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji przynajmniej raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby.

4. Kojec lub wybieg utrzymuje się w czystości z zachowaniem następujących zasad:

1) kojec sprząta się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy dziennie;

2) wybieg sprząta się według potrzeb;

3) budę wyścieła się słomą w zależności od warunków pogodowych.

5. Środek transportu przeznaczony do przewozu psa służbowego lub psa kontraktowego musi zapewniać zwierzęciu dostateczną wymianę powietrza, bezpieczeństwo podczas transportu i przyjęcie swobodnej pozycji ciała, w tym swobodne obracanie się, a także być utrzymywany w czystości oraz poddawany dezynfekcji i dezynsekcji przynajmniej raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby.

§ 33. 1. Przewodnicy i kandydaci na przewodników psów służbowych oraz właściciele psów kontraktowych przeprowadzają zabiegi pielęgnacyjne psów dwa razy dziennie na otwartym powietrzu, w miejscu przeznaczonym do tego celu, oddalonym od bud i wybiegów.

2. Zabiegi pielęgnacyjne psa polegają na:

1) czesaniu;

2) dokonaniu przeglądu skóry, oczu, przewodów usznych, otworów nosowych, opuszek łap i pazurów;

3) czyszczeniu oczu, nozdrzy i uszu.

§ 34. Przewodnicy psów służbowych i kandydaci na przewodników psów służbowych oraz właściciele psów kontraktowych po zakończonej pracy z psem wykonują następujące czynności:

1) przeprowadzają oględziny psa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan opuszek palcowych, małżowin usznych, błony śluzowej nosa i spojówek oczu;

2) w przypadku podejrzenia stanu chorobowego, stwierdzenia skaleczeń, urazów lub odmrożeń części ciała - udzielają psu pierwszej pomocy, kontaktują się z wojskowym lekarzem weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub niezwłocznie kierują psa do wojskowego gabinetu weterynaryjnego; szkolenia ze sposobu udzielania psom pierwszej pomocy prowadzi wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej;

3) oczyszczają, osuszają i konserwują wyposażenie psa.

§ 35. Konie utrzymuje się w warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 36. 1. Pomieszczenia dla koni muszą spełniać wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. Stajnie, budynki gospodarskie i ich wyposażenie oraz specjalistyczne środki transportu przeznaczone do transportu koni poddaje się dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji przynajmniej raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby.

3. Boks, w którym utrzymuje się konia służbowego, wyścieła się ściółką słomianą lub w przypadku wskazań wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej - inną ściółką zamienną typu pellet lub trociny.

§ 37. Konie podkuwa się, a stan podkucia jest sprawdzany codziennie przed jazdą i po jeździe przez kandydata na żołnierza-jeźdźca lub żołnierza-jeźdźca.

§ 38. 1. Konie przed jazdą poi się, karmi i czyści. Jazdy nie wolno rozpoczynać wcześniej niż 1,5 godziny po nakarmieniu koni.

2. Nie używa się do jazdy koni chorych, koni zwolnionych przez wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej ani koni wykazujących objawy chorobowe przed zbadaniem ich przez tego wojskowego lekarza weterynarii.

3. W razie zachorowania konia podczas jazdy kandydat na żołnierza-jeźdźca lub żołnierz-jeździec udzielają mu pierwszej pomocy i zapewniają pomoc lekarsko-weterynaryjną. Szkolenia ze sposobu udzielania koniom pierwszej pomocy prowadzi wojskowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 2.

4. Po zakończeniu zajęć kandydat na żołnierza-jeźdźca lub żołnierz-jeździec sprawdzają stan podkucia koni oraz stan rzędu i usuwają zauważone niedociągnięcia.

§ 39. Wymiar rzeczowy ściółki lub ściółki zamiennej na jeden boks w stajni lub budę dla psa wynosi:

1) dla psa służbowego i psa służbowego wycofanego z użycia - 5 kg słomy miesięcznie;

2) dla konia służbowego i konia służbowego wycofanego z użycia - dziennie:

a) 5 kg słomy,

b) 15 kg ściółki zamiennej, ściółki typu pellet, trociny lub innej ściółki przeznaczonej dla koni.

Rozdział 8

Zakres opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, końmi służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, i końmi służbowymi wycofanymi z użycia i tryb udzielania zgody na leczenie tych zwierząt w zakładach leczniczych dla zwierząt innych niż zakłady podległe Ministrowi Obrony Narodowej

§ 40. Psy służbowe, psy kontraktowe, psy służbowe wycofane z użycia i psy kontraktowe wycofane z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, poddaje się następującym zabiegom według wskazań wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej:

1) szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym;

2) zabiegom zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych;

3) okresowym badaniom stanu zdrowia, których wyniki wpisuje się odpowiednio do dowodu tożsamości psa służbowego lub dowodu tożsamości psa kontraktowego oraz do książki ewidencji i przeglądów psów służbowych i kontraktowych;

4) innym zabiegom profilaktycznym;

5) leczeniu.

§ 41. 1. Zakres zabiegów profilaktycznych, którym poddawany jest pies służbowy kierowany do służby poza granicami państwa, określa wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej na podstawie zagrożeń występujących w rejonie operacji wojskowej.

2. Psa służbowego powracającego do kraju z rejonu operacji wojskowej poddaje się 14-dniowej kwarantannie i badaniu lekarsko-weterynaryjnemu. Kierunek i zakres badań określa wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej.

3. Po zakończeniu kwarantanny i przeprowadzeniu badania wojskowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 2, wydaje orzeczenie o zdolności psa do dalszego użycia w Siłach Zbrojnych.

§ 42. 1. Konie służbowe i konie służbowe wycofane z użycia poddaje się następującym zabiegom według wskazań wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej:

1) szczepieniom przeciwko grypie;

2) szczepieniom przeciwko tężcowi;

3) szczepieniom przeciwko innym chorobom zakaźnym;

4) badaniu parazytologicznemu kału;

5) zabiegom zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych;

6) okresowym badaniom stanu zdrowia, których wyniki wpisuje się do dowodu tożsamości konia służbowego oraz do książki ewidencji i przeglądów koni służbowych;

7) innym zabiegom profilaktycznym;

8) leczeniu.

2. Zabiegi profilaktyczne i lecznicze są wykonywane przez wojskowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1, lub w przypadku zabiegów leczniczych - przez lekarza weterynarii z zakładu leczniczego dla zwierząt specjalizującego się w chorobach koni, innego niż zakład podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z którym dowódca jednostki wojskowej będący dysponentem środków budżetu państwa, w którego ewidencji są ujęte konie, zawarł umowę o opiekę lekarsko-weterynaryjną.

§ 43. 1. Zgodę na profilaktykę i leczenie psów służbowych, psów kontraktowych, koni służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia, psów kontraktowych wycofanych z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, lub koni służbowych wycofanych z użycia w zakładach leczniczych dla zwierząt innych niż podległe Ministrowi Obrony Narodowej wydaje dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, po uzyskaniu akceptacji przez wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej - na podstawie wniosku złożonego do tego dowódcy przez opiekuna zwierzęcia lub organizację.

2. Zgoda nie jest wymagana w nagłych przypadkach zagrożenia życia zwierzęcia, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy.

Rozdział 9

Sposób sprawowania nadzoru nad psami służbowymi, psami kontraktowymi, końmi służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, i końmi służbowymi wycofanymi z użycia

§ 44. Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajdują się psy służbowe lub psy kontraktowe, przeprowadza raz na kwartał nadzór nad tymi zwierzętami obejmujący ocenę:

1) używania psa służbowego lub psa kontraktowego zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) realizacji planu szkolenia doskonalącego przewodnika psa służbowego i psa służbowego oraz właściciela psa kontraktowego i psa kontraktowego;

3) zaopatrzenia przewodnika psa służbowego oraz właściciela psa kontraktowego w sprzęt i środki materiałowe potrzebne do realizacji zadań, prowadzenia szkolenia doskonalącego i uzupełniającego, żywienia i pielęgnacji psa;

4) stanu technicznego pomieszczeń dla psów służbowych oraz zaplecza gospodarczego.

§ 45. Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajdują się psy służbowe wycofane z użycia lub psy kontraktowe wycofane z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzają dwa razy w roku nadzór nad tymi zwierzętami obejmujący ocenę kondycji, utrzymania, pielęgnacji i odżywienia.

§ 46. Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajdują się konie służbowe, przeprowadza raz na kwartał nadzór nad tymi zwierzętami obejmujący ocenę:

1) używania konia służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) realizacji planu szkolenia i treningu konia pod siodłem z założeniem, że musi on odbywać się minimum pięć dni w tygodniu dla każdego konia, z wyjątkiem tych koni, które zostały zwolnione przez wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej;

3) wyposażenia koni w sprzęt do pielęgnacji i treningów jeździeckich;

4) doboru rzędu jeździeckiego oraz jego należytej konserwacji;

5) stanu podkucia konia.

§ 47. Dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajdują się konie służbowe wycofane z użycia, lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzają dwa razy w roku nadzór nad tymi zwierzętami obejmujący ocenę kondycji, utrzymania, pielęgnacji i odżywienia.

§ 48. 1. Wojskowy lekarz weterynarii wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, zgodnie z właściwością miejscową tego ośrodka, przeprowadza raz na kwartał kontrolę warunków utrzymania i używania psów służbowych i psów kontraktowych oraz dwa razy w roku kontrolę warunków utrzymania psów służbowych wycofanych z użycia i psów kontraktowych wycofanych z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej. W czasie kontroli sprawdza:

1) stan ewidencji psów, prawidłowość zapisów w książce ewidencji i przeglądów psów służbowych i kontraktowych oraz w dowodach tożsamości psa służbowego i dowodach tożsamości psa kontraktowego oraz zgodność stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym;

2) stan zdrowia psów;

3) stan pielęgnacji psów oraz stan wyposażenia w przedmioty do pielęgnacji;

4) stan pomieszczeń dla psów, warunki zdrowotne, stan wyposażenia pomieszczeń i utrzymanie porządku;

5) stan odżywienia psów, stosowane należności żywnościowe, warunki żywienia, stan zapasów karmy i jej jakość oraz warunki przechowywania;

6) warunki pracy psów oraz stan ekwipunku;

7) realizację szkolenia doskonalącego i uzupełniającego.

2. Do psów służbowych wycofanych z użycia oraz psów kontraktowych wycofanych z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, nie ma zastosowania ust. 1 pkt 6 i 7.

3. Wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej każdorazowo po dokonaniu kontroli sporządza protokół kontroli i przedstawia go dowódcy jednostki wojskowej wraz z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości oraz wpisuje uwagi pokontrolne do książki ewidencji i przeglądów psów służbowych i kontraktowych.

§ 49. 1. Wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej przeprowadza nie rzadziej niż raz na kwartał kontrolę warunków utrzymania i używania koni służbowych oraz dwa razy w roku kontrolę warunków utrzymania koni służbowych wycofanych z użycia. W czasie kontroli sprawdza:

1) stan ewidencyjny koni, prawidłowość zapisów w książce ewidencji i przeglądów koni służbowych i w dowodach tożsamości konia służbowego oraz zgodność stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym;

2) stan zdrowia koni;

3) stan pielęgnacji koni oraz stan wyposażenia w przedmioty do pielęgnacji;

4) stan pomieszczeń dla koni, warunki zdrowotne, stan wyposażenia pomieszczeń i utrzymanie porządku;

5) stan odżywienia koni, stosowane należności żywnościowe, warunki żywienia, stan zapasów paszy i jej jakość oraz warunki przechowywania;

6) stan podkucia koni;

7) warunki pracy koni, jakość, stan i dopasowanie rzędu jeździeckiego.

2. Do koni służbowych wycofanych z użycia nie ma zastosowania ust. 1 pkt 6 i 7.

3. Wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej każdorazowo po dokonaniu kontroli sporządza protokół kontroli i przedstawia go dowódcy jednostki wojskowej wraz z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości oraz wpisuje uwagi pokontrolne do książki ewidencji i przeglądów koni służbowych.

Rozdział 10

Tryb odbierania psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia i konia służbowego wycofanego z użycia opiekunowi oraz organizacji

§ 50. 1. W celu zweryfikowania informacji wskazujących na wystąpienie okoliczności uzasadniających odebranie opiekunowi lub organizacji psa służbowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę, na wniosek wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub osób, o których mowa w § 45 i § 47, powołuje komisję.

2. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym wojskowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

3. Z prac komisji sporządza się protokół odebrania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego lub odebrania opiekunowi albo organizacji psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia. Protokół zatwierdza dowódca jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę.

4. Wzór protokołu odebrania opiekunowi psa służbowego lub konia służbowego lub opiekunowi albo organizacji psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

Rozdział 11

Sposób żywienia, wielkość normy wyżywienia dla psa służbowego, psa kontraktowego i konia służbowego oraz normy wyżywienia dla psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, i konia służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalna wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt

§ 51. Psy żywi się przeznaczonymi dla psów:

1) pełnoporcjowymi karmami dla zwierząt domowych;

2) paszami przeznaczonymi do szczególnych potrzeb żywieniowych oraz paszami leczniczymi - według wskazań wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej.

§ 52. 1. Psy służbowe, psy kontraktowe, psy służbowe wycofane z użycia i psy kontraktowe wycofane z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, żywi tylko opiekun lub osoba do tego przeszkolona.

2. Przed podaniem psom karmy kontroluje się jej wygląd i zapach.

3. Psy karmi się dwa razy dziennie o stałej porze w miejscu stałego wypoczynku lub zgodnie z nawykami żywieniowymi, chyba że wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej zaleci inaczej.

4. Dzienną normę karmy dla psów dzieli się na dwie części, przy czym 1/3 normy dziennej podaje się nie krócej niż na godzinę przed rozpoczęciem pracy psa, a 2/3 normy - po zakończeniu pracy, po godzinnym odpoczynku.

5. Jeżeli pora karmienia koliduje z czasem pełnienia służby, opiekun karmi psa w innym dogodnym momencie.

6. Psom zapewnia się stały, nieograniczony dostęp do wody.

§ 53. 1. Norma wyżywienia dla psa służbowego, psa kontraktowego, psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, zapewnia pokrycie dziennego zapotrzebowania energetycznego zwierzęcia, a jej wielkość jest określona w tabelach nr 1 i 2 w załączniku nr 16 do rozporządzenia.

2. Maksymalna wysokość normy wyżywienia dla psa służbowego i psa kontraktowego, psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, w przypadku jej podwyższenia wynosi 130 % normy określonej w tabelach nr 1 i 2 w załączniku nr 16 do rozporządzenia.

§ 54. 1. Dzienna stawka pieniężna na żywienie psa służbowego oraz psa kontraktowego wynosi:

1) dla psa o wadze do 20 kg:

a) w okresie letnim - 9 zł,

b) w okresie zimowym - 13 zł,

c) któremu podwyższono normę wyżywienia:

- w okresie letnim - 12 zł,

- w okresie zimowym - 17 zł;

2) dla psa o wadze powyżej 20 kg:

a) w okresie letnim - 13 zł,

b) w okresie zimowym - 16 zł,

c) któremu podwyższono normę wyżywienia:

- w okresie letnim - 17 zł,

- w okresie zimowym - 21 zł.

2. Dzienna stawka pieniężna na żywienie psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, wynosi:

1) dla psa o wadze do 20 kg:

a) w okresie letnim - 7 zł,

b) w okresie zimowym - 10 zł,

c) któremu podwyższono normę wyżywienia:

- w okresie letnim - 9 zł,

- w okresie zimowym - 13 zł;

2) dla psa o wadze powyżej 20 kg:

a) w okresie letnim - 10 zł,

b) w okresie zimowym - 13 zł,

c) któremu podwyższono normę wyżywienia:

- w okresie letnim - 13 zł,

- w okresie zimowym - 17 zł.

3. Okres zimowy trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 marca roku kalendarzowego, a okres letni - od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października roku kalendarzowego.

§ 55. 1. Zasadniczą paszą dla koni jest owies i siano z dodatkiem witamin i mieszanek mineralnych oraz w razie konieczności mieszanek pełnoporcjowych, z uwzględnieniem norm wyżywienia dla konia służbowego i konia służbowego wycofanego z użycia określonych wymiarem rzeczowym w tabeli nr 1 i 2 w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Dopuszcza się stosowanie gotowej, zbilansowanej karmy przemysłowej.

2. Konie karmi się regularnie, trzy razy dziennie o stałych porach.

3. Koniom podaje się trzy razy dziennie owies wraz z ustaloną ilością dodatku paszowego oraz mineralno-witaminowego do każdej porcji owsa oraz sól w formie lizawki.

4. Dzienną należność siana dla konia dzieli się na 3 części w stosunku 1 : 1 : 4, przy czym mniejsze porcje siana podaje się koniom rano i w południe przed pojeniem, a większą porcję - po napojeniu i po zjedzeniu owsa.

5. Konia po nakarmieniu owsem nie używa się do pracy wcześniej niż po upływie 1,5 godziny.

6. Jeżeli pora karmienia konia służbowego koliduje z czasem pełnienia służby, opiekun karmi zwierzę w innym dogodnym momencie.

7. Koniom zapewnia się nieograniczony dostęp do wody.

§ 56. 1. Wielkość normy wyżywienia dla konia służbowego i konia służbowego wycofanego z użycia jest określona w tabeli nr 3 w załączniku nr 16 do rozporządzenia.

2. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie konia służbowego wynosi 100 zł.

3. Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie konia służbowego wycofanego z użycia wynosi 75 zł.

4. Dzienna stawka pieniężna dla konia, któremu podwyższono normę wyżywienia, wynosi dla:

1) konia służbowego - 125 zł;

2) konia służbowego wycofanego z użycia - 94 zł.

5. Maksymalna wysokość normy wyżywienia dla konia służbowego i konia służbowego wycofanego z użycia w przypadku jej podwyższenia może wynosić 125 % normy określonej w tabeli nr 3 w załączniku nr 16 do rozporządzenia.

Rozdział 12

Tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego, psa kontraktowego lub konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia i konia służbowego wycofanego z użycia, a także sposób ustalania wysokości tego ryczałtu

§ 57. 1. Ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego, psa kontraktowego lub konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, i konia służbowego wycofanego z użycia przyznaje się opiekunowi zwierzęcia lub organizacji na podstawie wniosku złożonego do dowódcy jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę.

2. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry, przy czym w pierwszym miesiącu sprawowania opieki - nie później niż w dniu rozpoczęcia żywienia zwierzęcia, a w kolejnych miesiącach - nie później niż w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca.

§ 58. 1. Wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego i psa kontraktowego ustala się, mnożąc liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym przez dzienną stawkę pieniężną, o której mowa w § 54 ust. 1.

2. Wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej ustala się, mnożąc liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym przez dzienną stawkę pieniężną, o której mowa w § 54 ust. 2.

3. Wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia konia służbowego i konia służbowego wycofanego z użycia ustala się, mnożąc liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym przez dzienną stawkę pieniężną, o której mowa w § 56 ust. 2 i 3.

§ 59. Zwrot nadpłaconego ryczałtu, o którym mowa w § 58, powstały z przyczyn, o których mowa w art. 259 ust. 6 ustawy, następuje na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę.

§ 60. Wypłata ryczałtu, o którym mowa w § 58, i egzekucja jego zwrotu są realizowane przez dysponenta środków budżetu państwa właściwego dla jednostki wojskowej, na której stanie znajdują się psy służbowe, psy kontraktowe lub konie służbowe, psy służbowe wycofane z użycia, psy kontraktowe wycofane z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w jednostce wojskowej, i konie służbowe wycofane z użycia.

Rozdział 13

Tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych, leczenia psa służbowego, psa kontraktowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, lub konia służbowego wycofanego z użycia, w tym kosztów produktów leczniczych

§ 61. 1. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego, psa kontraktowego, konia służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, lub konia służbowego wycofanego zużycia, w tym koszty produktów leczniczych, w przypadku zabiegów wykonywanych w zakładach leczniczych dla zwierząt innych niż podległe Ministrowi Obrony Narodowej pokrywa się na podstawie wniosku o zwrot poniesionych kosztów z tytułu opieki lekarsko-weterynaryjnej, składanego przez opiekuna zwierzęcia lub organizację do dowódcy jednostki wojskowej, na której stanie znajduje się zwierzę.

2. Do wniosku dołącza się fakturę za wykonane zabiegi i przeprowadzone leczenie.

3. Wniosek podlega weryfikacji przez wojskowego lekarza weterynarii sprawującego opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzęciem pod kątem zasadności wykonanych zabiegów profilaktycznych i przeprowadzonego leczenia, a następnie jest przekazywany do właściwego dysponenta środków budżetu państwa w celu realizacji płatności.

Rozdział 14

Przepis końcowy

§ 62. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia8).9)

1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 549), które weszło w życie z dniem 10 maja 2025 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173 i 1235.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 stycznia 2024 r.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2456), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 16)

Załącznik nr 16

WIELKOŚĆ NORMY WYŻYWIENIA DLA PSA SŁUŻBOWEGO, PSA KONTRAKTOWEGO, PSA SŁUŻBOWEGO WYCOFANEGO Z UŻYCIA I PSA KONTRAKTOWEGO WYCOFANEGO Z UŻYCIA, KTÓRY PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 5 LAT TRWANIA KONTRAKTU BYŁ UŻYWANY W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

Tabela nr 1. Norma wyżywienia dla psa służbowego i psa kontraktowego

Wielkość normy wyżywienia Masa psa [kg] Norma wyżywienia

[kcal] Masa psa [kg] Norma wyżywienia

[kcal] Masa psa [kg] Norma wyżywienia

[kcal] okres letni okres zimowy okres letni okres zimowy okres letni okres zimowy 5 440 528 26 1500 1800 47 2350 2820 6 500 600 27 1545 1854 48 2385 2862 7 560 672 28 1590 1908 49 2420 2904 8 620 744 29 1630 1956 50 2455 2946 9 680 816 30 1670 2004 51 2490 2988 10 730 876 31 1710 2052 52 2525 3030 11 790 948 32 1750 2100 53 2560 3072 12 840 1008 33 1790 2148 54 2595 3114 13 890 1068 34 1830 2196 55 2630 3156 14 940 1128 35 1870 2244 56 2665 3198 15 990 1188 36 1910 2292 57 2700 3240 16 1040 1248 37 1950 2340 58 2735 3282 17 1090 1308 38 1990 2388 59 2770 3324 18 1140 1368 39 2030 2436 60 2805 3366 19 1185 1422 40 2070 2484 61 2840 3408 20 1230 1476 41 2110 2532 62 2875 3450 21 1275 1530 42 2150 2580 63 2910 3492 22 1320 1584 43 2190 2628 64 2945 3534 23 1365 1638 44 2230 2676 65 2980 3576 24 1410 1692 45 2270 2724 - - - 25 1455 1746 46 2310 2772 - - -

Tabela nr 2. Norma wyżywienia dla psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej

Wielkość normy wyżywienia Masa psa [kg] Norma wyżywienia

[kcal] Masa psa [kg] Norma wyżywienia

[kcal] Masa psa [kg] Norma wyżywienia

[kcal] okres letni okres zimowy okres letni okres zimowy okres letni okres zimowy 5 400 480 26 1280 1536 47 1900 2280 6 450 540 27 1310 1572 48 1925 2310 7 500 600 28 1340 1608 49 1950 2340 8 550 660 29 1370 1644 50 1975 2370 9 600 720 30 1400 1680 51 2000 2400 10 650 780 31 1430 1716 52 2025 2430 11 700 840 32 1460 1752 53 2050 2460 12 750 900 33 1490 1788 54 2075 2490 13 800 960 34 1520 1824 55 2100 2520 14 850 1020 35 1550 1860 56 2125 2550 15 900 1080 36 1580 1896 57 2150 2580 16 950 1140 37 1610 1932 58 2200 2640 17 1000 1200 38 1640 1968 59 2225 2670 18 1040 1248 39 1670 2004 60 2250 2700 19 1070 1284 40 1700 2040 61 2275 2730 20 1100 1320 41 1730 2076 62 2300 2760 21 1130 1356 42 1760 2112 63 2325 2790 22 1160 1392 43 1790 2148 64 2350 2820 23 1190 1428 44 1810 2172 65 2375 2850 24 1220 1464 45 1840 2208 - - - 25 1250 1500 46 1870 2244 - - -

WIELKOŚĆ NORMY WYŻYWIENIA DLA KONIA SŁUŻBOWEGO I KONIA SŁUŻBOWEGO WYCOFANEGO Z UŻYCIA

Tabela nr 3. Norma wyżywienia dla konia służbowego i konia służbowego wycofanego z użycia

Lp. Masa ciała konia

kg Wielkość normy wyżywienia [kcal] 1 500 dla konia służbowego 25 500 dla konia służbowego

wycofanego z użycia 22 000 2 550 dla konia służbowego 39 000 dla konia służbowego

wycofanego z użycia 24 200 3 600 dla konia służbowego 42 600 dla konia służbowego

wycofanego z użycia 26 400 4 650 dla konia służbowego 46 100 dla konia służbowego

wycofanego z użycia 28 600 5 700 i powyżej dla konia służbowego 49 700 dla konia służbowego

wycofanego z użycia 30 800

Załącznik nr 17

WYMIAR RZECZOWY NORMY WYŻYWIENIA DLA KONIA SŁUŻBOWEGO I KONIA SŁUŻBOWEGO WYCOFANEGO Z UŻYCIA

Tabela nr 1. Wymiar rzeczowy normy wyżywienia dla konia służbowego

Lp. Nazwa artykułu Ilość dzienna w gramach 1 Otręby pszenne 500 2 Siemię lniane 100 3 Marchew 1000 4 Sól lizawka 30 5 Owies 5000 6 Siano 14 000 7 Słoma 12 000 8 Mieszanki pełnoporcjowe 1000 9 Dodatki paszowe 100

Tabela nr 2. Wymiar rzeczowy normy wyżywienia dla konia służbowego wycofanego z użycia