Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1818
USTAWA
z dnia 7 listopada 2025 r.
o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Art. 1.
1) w art. 217a dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;
2) w art. 222:
a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”,
c) dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości.”;
3) w art. 223 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości.”;
4) w art. 231b:
a) uchyla się § 2,
b) dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej osoby, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”.
Art. 2.
1) w § 2 wyrazy „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” zastępuje się wyrazami „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych”;
2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 w zakładzie leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450, 620, 637 i 1211) lub w trakcie akcji medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637), lub w siedzibie organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego.”.
Art. 3.
1) w art. 90 § 2a otrzymuje brzmienie:
„§ 2a. Postępowanie przyspieszone stosuje się także wobec sprawców wykroczenia, o którym mowa w art. 51 § 2a oraz art. 66b Kodeksu wykroczeń.”;
2) w art. 96 po § 1af dodaje się § 1ag w brzmieniu:
„§ 1ag. W postępowaniu mandatowym w sprawie o wykroczenie określone w art. 51 § 2 lub 2a Kodeksu wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości 1000 zł.”.
Art. 4.
Art. 5.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-12-18
- Data wejścia w życie: 2026-01-02
- Data obowiązywania: 2026-01-02
