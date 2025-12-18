REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1818

USTAWA

z dnia 7 listopada 2025 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 217a dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;

2) w art. 222:

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”,

c) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości.”;

3) w art. 223 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości.”;

4) w art. 231b:

a) uchyla się § 2,

b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej osoby, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2025 r. poz. 734, 1676 i 1814) w art. 51:

1) w § 2 wyrazy „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” zastępuje się wyrazami „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 w zakładzie leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450, 620, 637 i 1211) lub w trakcie akcji medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637), lub w siedzibie organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2025 r. poz. 860, 1178, 1661 i 1814) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 90 § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. Postępowanie przyspieszone stosuje się także wobec sprawców wykroczenia, o którym mowa w art. 51 § 2a oraz art. 66b Kodeksu wykroczeń.”;

2) w art. 96 po § 1af dodaje się § 1ag w brzmieniu:

„§ 1ag. W postępowaniu mandatowym w sprawie o wykroczenie określone w art. 51 § 2 lub 2a Kodeksu wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości 1000 zł.”.

Art. 4.

Przepis art. 231b § 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym stosuje się do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-18
  • Data wejścia w życie: 2026-01-02
  • Data obowiązywania: 2026-01-02
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

