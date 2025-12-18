REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1813
USTAWA
z dnia 21 listopada 2025 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Art. 1.
„1) wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 05.10, 07.29, 08.11, 08.91, 08.93, 08.99, 10.32, 10.39, 10.41, 10.62, 11.04, 11.06, 13.10, 13.20, 13.94, 13.95, 13.96, 14.24, 16.11, 16.12, 16.21, 17.11, 17.12, 17.22, 19.20, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.60, 21.10, 22.21, 22.22, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.20, 23.31, 23.32, 23.42, 23.43, 23.45, 23.51, 23.52, 23.99, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 26.11, 26.70, 27.20, 32.99 lub 38.21,”.
Art. 2.
1) w roku 2026 spełnia warunek określony w art. 31d ust. 1 pkt 1 tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym albo
2) w roku 2025 spełniał warunek określony w art. 31d ust. 1 pkt 1 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-12-18
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin
REKLAMA
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich
REKLAMA