Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1813

USTAWA

z dnia 21 listopada 2025 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 126, 222 i 340) w art. 31d w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 05.10, 07.29, 08.11, 08.91, 08.93, 08.99, 10.32, 10.39, 10.41, 10.62, 11.04, 11.06, 13.10, 13.20, 13.94, 13.95, 13.96, 14.24, 16.11, 16.12, 16.21, 17.11, 17.12, 17.22, 19.20, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.60, 21.10, 22.21, 22.22, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.20, 23.31, 23.32, 23.42, 23.43, 23.45, 23.51, 23.52, 23.99, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 26.11, 26.70, 27.20, 32.99 lub 38.21,”.

Art. 2.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 31d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przysługuje także zakładowi energochłonnemu, który łącznie spełnia warunki określone w art. 31d ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy oraz:

1) w roku 2026 spełnia warunek określony w art. 31d ust. 1 pkt 1 tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym albo

2) w roku 2025 spełniał warunek określony w art. 31d ust. 1 pkt 1 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-18
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Zmienia:

Dziennik Ustaw

